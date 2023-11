カプコンは11月21日、2023年11月29日6時に「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」を配信することを記念して、Amazonギフトカード1000円が抽選で10名、合計90名に当たるキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は、2023年11月29日13時まで。

「ドラゴンズドグマ」公式X(旧Twitter)アカウント(@DD_CAPCOM)をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば完了と手軽に応募できるので、参加してみてはいかがだろうか。

■「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」特設ページ

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/showcase/

【キャンペーン期間】

2023年11月21日~11月29日13時まで

【賞品】

Amazonギフトカード1000円×10名×9日間 抽選で90名にプレゼント

【参加方法】

1.「ドラゴンズドグマ」公式アカウント(@DD_CAPCOM)をフォロー

2.キャンペーン対象ポストをリポスト

【キャンペーンサイト】

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20231121/dd2-watch-cp/

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.