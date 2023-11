カプコンは11月17日、「ドラゴンズドグマ」シリーズ最新作となる『ドラゴンズドグマ 2』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の最新情報をたっぷり詰め込んだデジタルイベントを配信すると発表。配信日時は、2023年11月29日6時から。

本イベントでは、ディレクターを務める伊津野英昭氏とプロデューサーの平林良章氏によるプレゼンテーションで、最新映像をはじめ、さまざまな情報をおよそ15分間の放送時間に凝縮して紹介するという。特設ページもオープンしたので、あわせてチェックしてほしい。

「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」特設ページ

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/showcase/

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.