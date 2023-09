カプコンは9月13日より、国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2023」開催を記念して、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steam Store/App store/Google Playストアの各デジタルストアで「CAPCOM TGS2023 SALE」を開催。

今回のセールでは、高精細なグラフィックで作り込まれた完成度の高い内容で各方面から高い評価を得ている「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード RE:4』と、かつて一大ブームを巻き起こした「ロックマンエグゼ」シリーズタイトルをまとめた『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』 が初登場!

さらにゲーム本編と超大型拡張コンテンツが一つになった『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』も新セール価格でお買い得となっている。

Steam Storeでは『モンスターハンター:ワールド』『モンスターハンターライズ』『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』がセットになった『MONSTER HUNTER FRANCHISE PACK』も販売中。

ほかにもiOS/Android版『逆転裁判123 成歩堂セレクション』など、各デジタルストアでカプコンの人気タイトルや追加コンテンツがお求めやすい価格になっている。

大型イベントの開催でゲーム熱もどんどん高まるこの時期、名作タイトルをお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく。セール期間はストアや製品によって異なるので、下記をチェックしてほしい。

セール名称:CAPCOM TGS SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale08-y3fc2/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間:2023年9月27日23時59分まで

PS5/PS4『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)

通常価格:7990円

セール価格【25%オフ!!】:5992円

PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1996円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(ゲーム本編Vol.1 + Vol.2)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3953円

PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)

通常価格:5082円

セール価格【81%オフ!!】:965円

PS4『帰ってきた 魔界村』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

ニンテンドーeショップ

▼セール期間:2023年10月9日23時59分まで

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(ゲーム本編Vol.1 + Vol.2)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3953円

▼セール期間:2023年9月27日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【67%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【66%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『BIOHAZARD 7 resident evil CLOUD』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【33%オフ!!】:2990円

Steam Store

▼セール期間:2023年9月26日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tgs

Steam『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)

通常価格:7990円

セール価格【25%オフ!!】:5992円

Steam『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Steam『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

Steam Storeでは複数タイトルがセットになって

さらにお買い得なバンドルパックを販売中!

販売期間:2023年9月26日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『MONSTER HUNTER FRANCHISE PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/34737/MONSTER_HUNTER_FRANCHISE_PACK/

バンドル価格:3967円

★収録タイトル★

『モンスターハンター:ワールド』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』

Steam『FIGHTING TGS PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/34738/FIGHTING_TGS_PACK/

バンドル価格:3840円

★収録タイトル★

『カプコン ファイティング コレクション』

『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』

『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』

『Marvel vs. Capcom: Infinite』

iOS/Android

セール期間:2023年9月27日23時59分まで

iOS/Android『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3500円

セール価格【43%オフ!!】:1990円

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/ace-attorney-trilogy/id1621065119

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

