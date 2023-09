カプコンは9月21日に配信した東京ゲームショウ2023の公式番組「TGS2023 CAPCOM ONLINE PROGRAM」において、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けタイトル『ドラゴンズドグマ 2』のディレクターを務める伊津野英昭氏による解説映像を公開した。

・TGS2023 CAPCOM ONLINE PROGRAM

https://www.youtube.com/watch?v=si_T2lteIK0&t=1380s

この映像では、さまざまな職業(ジョブ)と戦闘、舞台となる2つの国など多数の最新情報が詰め込まれている。

本作では、覚者だけが転職可能なジョブも存在。どのようにすればそのジョブに就けるのか? それは冒険を進めてゆくと明らかになっていくだろう。ここではそれらのジョブの一部と、王道ファンタジーの世界に息づく危険な、そして魅力的な魔物の一部を紹介しよう。

覚者専用のジョブ

ゲームプレイを進め、一定の条件を満たすと更なるジョブへの転職が可能となる。覚者専用となる2つのジョブを紹介。

●マジックアーチャー

魔法の矢を放つマジックアーチャーは遠距離戦に秀でる覚者専用のジョブ。攻撃だけでなく味方の体力回復や支援行動も行なえる。自身の最大HPと引き換えに、広範囲に強力な一撃を放つカスタムスキルも習得が可能だ。

●魔剣士

覚者専用のジョブである魔剣士は剣技と魔法を兼ね揃えた、間合いを問わないオールラウンダー。特徴的な魔双剣を使いこなし、魔力を駆使して敵の動きを封じたり、複数の物体を魔力で投げつけることができる。

『ドラゴンズドグマ 2』世界の魔物たち

王道ファンタジーの世界が舞台となる『ドラゴンズドグマ 2』。 この世界に生息する魔物の一部を紹介しよう。

●キメラ

頭部は獅子と山羊、尻尾は大蛇という奇怪な姿の四足獣。噛みつきや魔法詠唱、毒攻撃などそれぞれの“獣”が得意技を持つ。立ち向かう者は冷静に動きを見極める必要がある。

●オーガ

凶悪な顔つきと、並外れた膂力(りょりょく)を持つ食人鬼。とくに女性に目がなく、その匂いを執拗に追い、捉えて喰らいつく。巨体にそぐわぬ突進スピードは脅威そのもの。

●ゴーレム

魔導士によって造られた人造生命体。強固な岩でできた体躯は魔法攻撃や剣戟を跳ね返す。各部位にあるメダルを壊さねば、その動きは止められない。

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.