タイトーは9月19日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」をTOKYO GAME SHOW 2023(TGS2023)の「ハピネットゲームフェス! in TGS2023」(Hall7)内でプレイアブル展示すると発表。

「イーグレットツー ミニ」は、1996年に登場したアーケード筐体を卓上サイズで再現したゲーム機。1978年から1995年までの間にゲームセンターで活躍した40タイトルのゲームを内蔵しながら、専用SDカードによりさらに遊べるゲームを追加できる、卓上型ゲーム機としては唯一の機能を搭載している。

TOKYO GAME SHOW 2023「ハピネットゲームフェス! in TGS2023」では、2023年12月21日に発売する専用SDカード『アーケードメモリーズVOL.2』収録タイトルがいち早く楽しむことが可能。

試遊した人には「特製ステッカー」のプレゼントを用意。また、最終日となる2023年9月24日15時からはブース内ステージにて、タイトーのサウンドチーム「ZUNTATA」によるミニライブも実施するという。

TGS2023の会期は、2023年9月21日~9月24日まで(21日、22日はビジネスデー)。この機会に、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

■出展情報

会期:2023年9月21日~9月24日 各日10時~17時 ※21日、22日はビジネスデイとなります。

会場:幕張メッセ国際展示場 Hall7「ハピネットゲームフェス! in TGS2023」内

ハピネットTGS2023 特設サイト⇒ https://happinet-tgs.com/

内容:イーグレットツー ミニ『アーケードメモリーズVOL.2』プレイアブル展示

タイトースペシャルステージ&ZUNTATAミニライブ(2023年9月24日15時~)

『アーケードメモリーズVOL.2』収録タイトル一覧

【製品情報】

製品名:アーケードメモリーズVOL.2

ジャンル:バラエティー

販売:タイトー

プラットフォーム:イーグレットツー ミニ

発売日:2023年12月21日予定

価格:8778円

同梱物:

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME3」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(10タイトル)

・特典「タイトー70周年記念ステッカー」

※注意事項

・収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

・ゲーム画面は開発中のものです。

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

© モンキーパンチ/TMS/NTV © TATSUJIN Co., Lid. © SETA CORPORATION © STARFISH-SD INC. © 渡辺プロダクション

※TAITO、TAITOロゴおよび「イーグレットツー ミニ(EGRETⅡ mini)」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。