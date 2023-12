タイトーは12月21日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード『アーケードメモリーズVOL.2』を発売。価格は、8778円だ。

収録ゲーム紹介PV

本作には、1985年から1995年までの間にゲームセンターに登場したゲーム10タイトルを収録。媒体はSDカードとなっており、イーグレットツーミニ本体のSDカード用スロットに差し込むことで、収録タイトルを遊べる。

また、電波新聞社が展開する「インテリジェントコントローラ サイバースティック」対応しており、『ナイトストライカー』など一部タイトルは、アナログレバーで楽しむことが可能だ。

加えて、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME3」と10タイトルの「インストラクションカード ミニ」、特典「タイトー70周年記念ステッカー」も同梱しているのも見逃せない。

■『アーケードメモリーズVOL.2』収録タイトル一覧(タイトル名/初出年/ジャンル/プレイ人数)

※はサイバースティック対応タイトル

リターンオブザインベーダー/1985年/シューティング/1人

ワイバーンF-0/1985年/縦シューティング/1人

ワードナの森/1987年/アクション/1人

オペレーションウルフ ※ /1987年/ガンシューティング/1人

特殊部隊U.A.G./1987年/縦シューティング/1~2人(同時)

中華大仙/1988年/横シューティング/1人

ナイトストライカー ※ /1989年/3Dシューティング/1人

クライムシティ/1989年/アクション/1~2人(同時)

ゆうゆのクイズでGO!GO!/1990年/クイズ/1~2人(同時)

究極タイガー2/1995年/縦シューティング/1~2人(同時)

【製品情報】

製品名:アーケードメモリーズVOL.2

ジャンル:バラエティー

販売:タイトー

プラットフォーム:イーグレットツー ミニ

発売日:発売中(2023年12月21日)

価格:8778円

同梱物:

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME3」(全32ページ)

・インストラクションカード ミニ(10タイトル)

・特典「タイトー70周年記念ステッカー」

※注意事項

・収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品に合わせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

・ゲーム画面は開発中のものです。

・パッケージ画像は仮のものです。

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

© SETA CORPORATION © STARFISH-SD INC. © TATSUJIN Co., Lid. All Rights Reserved. © 渡辺プロダクション

※TAITO、TAITOロゴおよび「イーグレットツー ミニ(EGRETⅡ mini)」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。