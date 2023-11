タイトーは11月7日、東京ビッグサイトで開催される「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」(以下、アミューズメントエキスポ)に『ストリートファイター6 タイプアーケード』をプレイアブル出展すると発表。アミューズメントエキスポの開催日は11月25日となる。

また、開発ロケテストの情報もお届けするのでチェックしてほしい。

◆タイトー アミューズメントエキスポ 特設サイト

https://www.taito.co.jp/AM-EXPO

『ストリートファイター6 タイプアーケード』を出展!

フォトスポット&SNS投稿でプレゼントも

今冬稼働予定、『ストリートファイター6 タイプアーケード』をいち早く体験できる。会場では「ラシード」「A.K.I.」を含む全20キャラクターを使って、トレーニングモードで対戦待ち受けをし対戦ができる。

また、「ラシード」「A.K.I.」のスタンドPOPと撮影できるフォトスポットも用意しており、SNSにフォトスポットで撮影した写真を投稿した人に、『ストリートファイター6 タイプアーケード』(SF6TA)ロゴ入り特製トートバッグをプレゼント。この機会に、立ち寄ってみてはいがだろうか。

【出展情報】

名称:アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト

公式サイト:https://amusementexpo.jp/

会期:2023年11月25日 9時~17時【ビジネス+一般】

最終入場:16時30分

会場:東京ビッグサイト 東2・3ホール 2-02 タイトー

内容:

・『ストリートファイター6 タイプアーケード』プレイアブル出展

・SF6TAロゴ入り特製トートバッグ配布(フォトスポットで撮影しSNSに投稿した来場者に限る)

・フォトスポット

※ 今回の「アミューズメント エキスポ」出展バージョンは、開発中につき製品版とは一部動作が異なります。

※ 「アミューズメント エキスポ」では、NESiCA(アミューズメントICカード)を使用してプレイすることができます。

※ SF6TAロゴ入り特製トートバッグは、数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※ 「アミューズメント エキスポ」ではお手持ちのコントローラーを使用してプレイすることができます。(但し、筐体側で認識できるものに限ります)

2023年11月11日と12日に「開発ロケテスト」を実施!

2023年11月11日と12日に、全国4ヵ所(宮城/東京/広島/福岡)にて、開発ロケテストを実施。

【開発ロケテスト】

開催日程:2023年11月11日/12日

各日、店舗営業開始時間~23時(開始時間は開催店舗によって異なる)

開催店舗:タイトーステーション 仙台クリスロード店(宮城県仙台市青葉区)

Hey(東京都千代田区)

タイトーステーション 広島紙屋町店(広島県広島市中区)

タイトーステーション 福岡天神店(福岡県福岡市中央区)

プレイ料金:100円/1プレイ

URL:https://www.taito.co.jp/sf6_ac

※ 今回の開発ロケテバージョンは、開発中につき製品版とは一部動作が異なります。

※ 開発ロケテストでは、NESiCA(アミューズメントICカード)を使用してプレイすることができます。

※ 開発ロケテストではお手持ちのコントローラーを使用してプレイすることができます。(但し、筐体側で認識できるものに限ります)