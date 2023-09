TGS2023で試遊出展決定!『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』アニメOPムービーが公開

スクウェア・エニックスは9月2日、「スターオーシャン」シリーズ2作目のリメイク作『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)]のアニメーションオープニングムービーを、アメリカのロサンゼルスで開催していたイベント「Anime Impulse」で公開した。

本映像は、アニメーション制作会社「Yostar Pictures」が制作。また、二人組音楽ユニット“SUIREN”による書き下ろし楽曲「stella」がメインテーマソングになるという。

激しいアクションの映像と疾走感のある楽曲が掛けあわされた本作のオープニングムービーをチェックしてほしい。

本作の発売日は2023年11月2日[PC(Steam)版は11月3日]、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が6578円、パッケージ専売のコレクターズ・エディションが2万2222円となる。

アニメーションオープニング ムービー

https://youtu.be/VVRv7HTc-9M

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』テーマソング

SUIREN「stella」

本作のテーマソングがヴォーカル“Sui”とキーボーディスト/アレンジャーの“Ren”による二人組音楽ユニット“SUIREN”による書き下ろし楽曲「stella」に決定。

<楽曲情報>

「stella」/SUIREN

作詞:Suiさん

作曲:SUIREN

編曲:Renさん

<SUIRENプロフィール>

2020年よりYouTubeを中心に活動を開始。楽曲はSuiさんの独特の歌声から生まれる淡く儚いメロディと、Renさんが作り出す美しく洗練されたサウンドが交じりあい、唯一無二の世界を構築している。

インディーズ活動中にEP2枚、シングル4枚を配信リリース。Spotify/Apple/musicなどの主要音楽配信サイトにて多数の公式プレイリストに選曲されるなど、ネット発アーティストとして注目度が急上昇中だ。

2022年からはアニメ主題歌、映画主題歌なども担当し、ライブ活動なども開始。精力的な活動を展開している。

東京ゲームショウ2023に

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』試遊出展決定!

2023年9月21日~9月24日の期間中、幕張メッセで開催される、東京ゲームショウ2023に『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が試遊出展することが決定。当日は発売前に本作をプレイできる試遊台のほかにもさまざまな展示物を展開しているので、来場した際は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

出展に関する詳細は、今後公式X(旧 Twitter)アカウントにて発表するという。続報に期待しよう。

https://twitter.com/SO_SQEX(@SO_SQEX)

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2023年11月2日 ※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:

通常版:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズ・エディション:2万2222円(パッケージ版)

CERO:B(12歳以上対象)

※画像は開発中のものです。

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.