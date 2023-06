『スターオーシャン セカンドストーリー』のリメイク作品『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が11月2日発売決定

スクウェア・エニックスは6月22日、1998年に発売された『STAR OCEAN THE SECOND STORY』(スターオーシャン セカンドストーリー)をベースとしたリメイク作品として『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』(スターオーシャン セカンドストーリー アール)の発売決定と価格を発表した。

本作の発売日は2023年11月2日で、価格は6578円。対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)となる。

※PC(Steam)版は2023年11月3日発売

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/WX30v0plL3M

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』の特徴

1998年に発売された『STAR OCEAN THE SECOND STORY』を完全リメイク。かつての感動をそのままに、ビジュアルや遊び心地をさらに洗練させ、新たな『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』として発展を遂げた。

■STORY

銀河連邦の青年将校クロード・C・ケニーは、上官であり父であるロニキス指揮のもと、惑星ミロキニアで発見された謎のドームを調査している最中に、見慣れぬ装置を見つける。 自身の勇気を示すため、ロニキスの制止を聞かずに装置に触れたクロードはまばゆい光に包まれ、その場から姿を消してしまう。 しばらくして目を覚ましたクロードは、一面に木々の緑が広がる光景を目の当たりにし、自分が知らない土地に飛ばされたのだと気づく。 それが宇宙の未来を左右する出来事の始まりになるとは知らずに…

■最新の映像技術で生まれ変わるスターオーシャン

最新の映像技術を駆使し、『スターオーシャン セカンドストーリー』の世界をフルリメイク。かつてのドットキャラクターたちがフル3D化されたフィールドやダンジョンを縦横無尽に駆け巡る。ドットだけど3Dという、新しい体験をお届け。

■一新されたキャラクタービジュアル

梶本ユキヒロ氏の手によって、全13体のプレイヤーキャラクターイラストとNPCのイラストを刷新。オリジナルデザインを継承しつつ、かつてのイメージをより鮮明にするイメージが作り上げられている。

■「誰でも簡単」で「ド派手に爽快」なバトルがさらに進化!

バトルは、ボタン一つで簡単にスキルを発動できるリアルタイムアクション。さらに本作では、攻撃を重ねることで敵をスタンさせたり、パーティ外の仲間が追撃を行なうなどの新要素を追加し、より戦略的なバトルが展開される。

エフェクトやモーションもかつての演出にさらに磨きを上げ、より爽快感あふれるバトルとなっている。

パッケージ版・ダウンロード版予約開始!

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

通常版価格:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

・PlayStation Store(PS5/PS4)

https://store.playstation.com/concept/10007308

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2238900/STAR_OCEAN_THE_SECOND_STORY_R/

※Nintendo Switchのダウンロード版予約は後日開始の予定です。

特典

<予約特典(ダウンロード版のみ)>

予約受付:2023年11月1日23時59分まで

※PC(Steam)版は2023年11月3日0時59分まで受付予定です。詳細はストアをご確認ください。

<早期購入特典(ダウンロード版のみ)>

特典期間:2023年11月16日23時59分まで

※PC(Steam)版は2023年11月17日1時59分まで受付予定です。詳細はストアをご確認ください。

<パッケージ購入特典(初回生産限定)>

予約特典+早期購入特典の両方がセットで付属。

[e-STORE専売] スターオーシャン セカンドストーリー R コレクターズエディション

希望小売価格:2万2222円

『スターオーシャン セカンドストーリー R コレクターズエディション』がスクウェア・エニックスeストアにて数量限定で登場。

※PC(Steam)版の予約は後日開始予定。

『スターオーシャン セカンドストーリー R』ゲーム本編ほか、イラストレーター梶本ユキヒロ氏によるゲーム内キャラクターイラストと背景美術を掲載した特別編集アートブック、サウンドクリエイター桜庭統氏により新たにアレンジされたゲーム内楽曲をすべて収録した全4枚組サウンドトラック、13人の仲間キャラクターや十賢者など24体のピクセルアクリルスタンドセット、メインシナリオおよびキャラクター個別のストーリー「プライベートアクション」全3巻を含むボイス台本を同梱した豪華セットとなる。

・サイトURL

https://store.jp.square-enix.com/sp/so2r/index.html

同梱物

・ゲームソフト(Nintendo Switch or PlayStation 4 or PlayStation 5 or Steam)

・STAR OCEAN THE SECOND STORY R

ORIGINAL SOUNDTRACK COLLECTOR'S EDITION

『スターオーシャン セカンドストーリー R』の楽曲が収録されたCD4枚組のオリジナル・サウンドトラック(※1)をスリーブケースに収めた特別仕様。

※「STAR OCEAN THE SECOND STORY R ORIGINAL SOUNDTRACK」は、今後単品でも販売を予定しております。収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。

・STAR OCEAN THE SECOND STORY R アートブック

梶本ユキヒロ氏が描く『スターオーシャン セカンドストーリー R』のキャラクターイラストなどを収録したアートブック。

・STAR OCEAN THE SECOND STORY R 台本集

ゲーム本編の日本語音声収録時に使用された台本の改訂版。エクスペル編、エナジーネーデ編、プライベートアクション編の3巻組で、豪華なボックス付き。

・スターオーシャン セカンドストーリー R

ミニアクリルスタンド コレクションボックス

厚さ8mmの、自立ができるアクリルスタンド。13人の仲間キャラクターや十賢者など、24種がセットになった豪華なコレクションボックスだ。一緒に飾ることができる背景パーツを同梱している。

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2023年11月2日 ※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:

通常版:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズ・エディション:2万2222円(パッケージ版)

CERO:B(12歳以上対象)

※画像は開発中のものです。

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.