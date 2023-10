スクウェア・エニックスは10月13日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)向けソフト『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』(スターオーシャン セカンドストーリー アール)の発売に先駆けて、PV「60秒でわかるスターオーシャン」を公開した。本作の発売日は2023年11月2日で、価格は6578円。

※PC(Steam)版は2023年11月3日発売

なお、動画にはシリーズ作品のネタバレが含まれているので、視聴の際は注意してほしい。

・60秒でわかるスターオーシャン!

https://youtu.be/ehVmkpBGiIk

スターオーシャンシリーズをマリエルが一気に振り返り!

「60秒でわかるスターオーシャン」

2023年11月2日発売予定の『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』の発売前に、これまでのスターオーシャンシリーズの歴史を、前作『STAR OCEAN THE DIVINE FORCE』に登場したキャラクター、マリエル・L・ケニー(CV:ファイルーズあいさん)とともに一気に振り返るPV「60秒でわかるスターオーシャン」を公開。

PV内では、歴代主人公の格好に扮したマリエルがスターオーシャンシリーズのこれまでの歴史を60秒でユーザーに解説するべく奮闘している。

シリーズを初めて遊ぶ人から、これまでシリーズを遊んできた人まで楽しめる内容となっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

パッケージ版・ダウンロード版予約受付中!

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062078.html

・PS Store

https://store.playstation.com/concept/10007308

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2238900/STAR_OCEAN_THE_SECOND_STORY_R/

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2023年11月2日 ※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

※画像は開発中のものです。

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.