スクウェア・エニックスは10月14日、「スターオーシャン」シリーズ2作目のリメイク『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)]において、やおきんが販売する国民的お菓子「うまい棒」とのコラボレーションキャンペーン「愛と勇気のうまい棒 配布大作戦」を実施すると発表した。

本キャンペーンでは、スターオーシャンシリーズファンにはおなじみの「うまい棒」をオリジナルイラストで制作し、全国で配布するという。実施は2023年10月21日からで、無くなり次第終了となる。

ゲームの発売日は2023年11月2日[PC(Steam)版は11月3日)、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6578円だ。

【配布期間】

2023年10月21日~無くなり次第終了

【配布場所と条件】

① SQUARE ENIX CAFE(秋葉原) 2023年10月21日~なくなり次第終了

カフェ店内での飲食、テイクアウト、グッズなど期間内での購入者に対して、1会計につき1本をプレゼント

② タイトーステーション(全国40店舗) 2023年10月21日~なくなり次第終了

店舗クルーへ「愛と勇気のうまい棒をください」と声をかけた人に1本をプレゼント

※配布方法は店舗によって異なる場合がございます。

③ ビックカメラ/ソフマップ(全国56店舗) 2023年10月30日~なくなり次第終了

対象のビックカメラ/ソフマップ各店舗でゲーム関連製品を購入の人へ1会計につき1本をプレゼント

【注意】

1:うまい棒の絵柄はランダム。

2:タイトーステーションにおいては以下の点について注意を。

・一人1本

・一日の配布数には上限があり、上限数は店舗により異なる

3:製品の特性上、封入物に欠けや割れなどが生じることがあるが交換不可。

4:うまい棒は無くなり次第終了。

▼対象店舗は、以下を確認!

https://www.jp.square-enix.com/eternalsphere/event03.html

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2023年11月2日 ※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.