カプコンは7月24日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]で、Year1追加キャラクター第1弾「ラシード」を配信したと発表。また、「ラシード」のゲームプレイトレーラーやテーマ曲などの映像を公開している。

本作の通常版の価格は、パッケージが8789円/ダウンロード版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

「ラシード」ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=FufNRO-o3DE

「ラシード」テーマ曲

https://www.youtube.com/watch?v=p2AMYzP1SAQ

「ラシード」キャラクターガイド

https://www.youtube.com/watch?v=xSmSGlZeVYM

「ラシード」キャラクター紹介

https://www.youtube.com/watch?v=c40jg7l6IWY

「ファイティンググラウンド」では、前作と同様に旋風を巻き起こしてアクロバティックな技を繰り出すバトルスタイルを継承しながらも、「アラビアン・サイクロン」などの新しい技を使ったバトルができる。

「ワールドツアー」では師匠として新たに登場する「ラシード」に自身のアバターが会いに行き、彼の動きを学んだり、彼の人生について話したり、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることが可能。

また、「バトルハブ」では「ラシード」の技を取り入れたアバターで世界中のプレイヤーと対戦可能だ。3つのモードで「ラシード」を存分に体験してみよう。

※「ラシード」は、「Year 1 Character Pass」を所有されている方へ、2023年7月24日に解放されます。

※ゲーム内でファイターコインを使用し、“砂漠の疾風「ラシード」”利用券を購入すると使用できます。

※「Year 1 Character Pass」は、デラックスエディション・アルティメットエディションにも含まれます。

「ファイティングパス」で手に入る「レンタルファイターチケット」を1枚使用して、1時間無料で「ラシード」をお試しでプレイできるので、気になるけれども迷っている人はぜひ試してみよう。

「ラシード」のコスチューム「Outfit 2」も配信開始!

「ラシード」のコスチューム「Outfit 2」も同時に配信開始。前作でお馴染みのコスチュームで本作でも遊ぶことが可能だ。「Outfit 2」は発売日より「ワールドツアー」で一定条件をクリアすると入手できる。

また、ゲーム内のショップでファイターコインを使用し、手っ取り早く購入することも可能。新たなコスチュームを入手して、キャラクターのバトルだけでなく見た目の変化も存分に楽しもう。

※「Outfit 2」の入手には、オンラインサーバーに接続する必要がございます。

ゲーム内で購入できるアイテムが追加!

新たにバトルハブ内のアバターショップで購入できるアイテムを発売開始。海賊長やリゾートをモチーフにしたアイテムを2023年7月24日~8月21日の期間限定で購入できる。

とくにセット製品は単品で購入するよりもお買い得なので、ぜひセットで揃えてオシャレな夏を体現してみてはいかがだろうか。

■海賊長セット

■涼風のリゾートセット

※「涼風のリゾートシャツ」と「ウォーターブラスターDG-X」以外はセットに含まれません。

■リゾートスウィムセット

■販売開始アイテム一覧

※詳細はゲーム内でご確認ください。

※一部アイテムは「ドライブチケット」で交換できません。あらかじめご了承ください。

※本アイテムは後日再販売する可能性がございます。

「ラシード」の非売品グッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催!

「ラシード」の配信を記念して、「ラシード」のアートを使用した非売品のオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンが開催中。「ストリートファイター公式(@StreetFighterJA)」および「ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)」の2つのTwitterアカウントをフォロー、対象のツイートをリツイートしてゲットしよう。

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230724/sf6_rashidcp/

■キャンペーン期間

2023年7月24日~8月4日13時まで

■参加方法

1.下記2つのTwitterアカウントをフォローする。

・ストリートファイター公式:https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部:https://twitter.com/SF6_PR

2.キャンペーン対象ツイートをリツイートする。

※当選された方には、「ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)」よりダイレクトメッセージをお送りします。

■賞品

「ラシード」グラフィティアート アクリルパネルスタンド(非売品):10名

※画像はイメージです。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)