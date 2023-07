カプコンは7月7日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]を、全世界で200万本販売したと発表。

『ストリートファイター6』は、前作から約7年ぶりに発売された新世代の対戦格闘ゲーム。本作では、対戦格闘ジャンルで最高峰のバトル体験を実現していることに加え、「ストリートファイター」の世界を冒険するストーリーモード「ワールドツアー」などシングルプレイの強化を図っている。

さらに、複雑なコマンド入力無しで必殺技を出せる、初心者向けの新たな操作オプション「モダンタイプ」の採用など、幅広いユーザー層に向けた施策が講じられた結果、全世界で200万本を達成したとのこと。

また、本作を採用したeスポーツ大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は7月から企業9社のチームオーナー制で実施予定。続いて、8月からは同社史上最高額となる優勝賞金100万ドル(約1.3億円※)、ツアー年間賞金総額200万ドル(約2.6億円※)以上を設定した「CAPCOM Pro Tour 2023」を開催し、引き続きeスポーツと連動した販売拡大にも注力していくという。

※1ドル=130円として算出

eスポーツシーンでも存在感を増し、ユーザー数が増えていく『ストリートファイター6』の今後の展開から目が離せない。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)