PlayStation 5(PS5)は発売から2年以上が経ち、今年に入ってからようやく店頭在庫が増え、カンタンに手に入るようになってきた。メジャータイトルも続々と発売されており、これから本体を購入する人は、あれもこれもとついついゲームを買ってしまうことだろう。

メジャータイトルと言えば、いまもっとも注目されているのがカプコンの「ストリートファイター6」だ。「ストリートファイターV」が2016年2月にPlayStation 4(PS4)から発売されてから、実に7年ぶりのナンバリングタイトル。対戦格闘ゲームとして正当進化しつつ、新たなモードや舞台、キャラクターの登場はもちろん、初心者でも戦いやすく新操作体系を用意するなど、昨年に35周年を迎えた老舗格闘ゲーの新たな挑戦が盛りだくさんの作品となっている。

ただ、PS5の内蔵SSDは発売当初から変わらず、ゲームなどを保存できる容量は実質667GBほど。メジャーなタイトルは、40GB超えはザラで、タイトルによっては100GB以上のものもある。ネットワークでカンタンにアップデートが行なえるため、容量はどんどん増えていくことになり、あっという間に容量が逼迫してしまうだろう。

そんな状況を見越して、PS5には拡張スロットが用意されている。M.2接続のNVMe SSDをセットすることで、カンタンに容量を増やせるのだ。PS5で利用できるNVMe SSDは条件があり、PCIe 4.0対応し高速読み書きが可能で、冷却用のヒートシンクを装着したもの。そうした条件にピッタリの製品がSamsungの「980 PRO with Heatsink」(以下、980 PRO ヒートシンクモデル)である。

そこで今回は、「ストリートファイター6」の発売前にカプコン東京支店を直撃し、PS5に装着した980 PRO ヒートシンクモデルでプレイしたときのロード時間を計測。いち早くPS5の本体SSDとの違いがあるのか調べてみた。

データセンターのノウハウを活かした

980 PRO ヒートシンクモデル

980 PRO ヒートシンクモデルについては、これまでも何度か取り上げているがカンタンに紹介しておこう。シーケンシャルリードが7000MB/秒とPCIe 4.0対応製品としては最速の部類で、1TBモデルと2TBモデルが用意されている。1TBモデルが実売価格1万4000円前後、2TBモデルが2万2000円前後と、発売当初よりはだいぶ安くなっており、今後のことを考えれば大容量のほうをオススメしたい。

装着されるヒートシンクは、Samsungがデータセンター向けのSSDで培ったノウハウを活用したもので、オーバーヒートによるパフォーマンス低下を最小限に抑える冷却効果を備えている。搭載されているDRAMやNANDチップも自社工場にて製造されているため、品質や信頼性を確保しやすく保証期間も5年(総書き込み容量以内)と長く設定されており、安心して利用できるのも特徴だ。

なお、PS5への装着は過去記事を参照してもらうか、PlayStationサポートのページへアクセスして動画を参考にしよう。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.