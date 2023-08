カプコンは8月2日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、人気配信者であるSHAKAさん、狩野英孝さん、戌神ころねさん、ザクレイさんによる「バトルハブパーティー!」を開催すると発表。各配信者のチャンネルでライブ配信するので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

実施日程/配信URL

1.2023年8月3日20時~ SHAKAさん

・配信URL:

https://www.twitch.tv/fps_shaka

2.2023年8月10日20時~ 狩野英孝さん

・配信URL:

https://www.youtube.com/@eikogo3822(【公式チャンネル】EIKO!GO!!)

3.2023年8月17日20時~ 戌神ころねさん

・配信URL:

https://www.youtube.com/@InugamiKorone(Korone Ch. 戌神ころね)

4.2023年8月24日20時~ Zackray/ザクレイさん

・配信URL:

https://www.youtube.com/@zackray3056

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)