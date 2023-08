カプコンは8月1日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、シリーズ36周年を記念して、期間限定でゲーム内の報酬がゲットできる「ファイティングパス」の第3弾「STREET FIGHTER 36周年記念」を配信開始したと発表。

今回の「ファイティングパス」では過去作をイメージしたアバター衣装やエモートなどが登場! また、懐かしのクラシックゲームやミュージックも登場する。これまで過去作をプレイしたことが無い人もぜひゲットして「ストリートファイター」シリーズの歴史を体験してみよう。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだぶんだけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

さらに、報酬が豪華になる「ファイティングパス(プレミアム報酬)」を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙などさまざまな報酬が獲得できる。ティア21以降は報酬でファイターコインももらえるので、お見逃しなく。

配布されるテーマは毎月期間限定で入れ替わるので、「ファイティングパス」を活用してたくさんの報酬をゲットしよう。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」やトーナメントなどの最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

・バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

ゲーム内で購入できる期間限定アイテムも販売中!

バトルハブ内のアバターショップで購入できる期間限定のアイテムを発売中。海賊長やリゾートをモチーフにしたアイテムを2023年8月21日まで購入できる。とくにセット製品は単品で購入するよりもお買い得なので、ぜひセットでそろえてオシャレな夏を体現しよう。

※詳細はゲーム内でご確認ください。

※一部アイテムは「ドライブチケット」で交換できません。あらかじめご了承ください。

※アイテムは後日再販売する可能性がございます。

世界大会「EVO Championship Series 2023」は8月5日~7日に開催!「日本語実況LIVE」も配信予定

『ストリートファイター6』にて世界最強を決めるカプコン公式世界大会「CAPCOM CUP X」。その出場権をかけ、世界中のプレイヤーが「CAPCOM Pro Tour 2023」で熱戦を繰り広げる。

「CAPCOM Pro Tour 2023」最初の大会となる「EVO Championship Series 2023」が日本時間2023年8月5日~7日にわたって開催。

本大会では日本語でリアルタイムに実況をお届けする「日本語実況LIVE」を、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信予定だ。

「CAPCOM CUP X」への出場権を手にするのは一体誰になるのか。過去最大規模の激闘が予想されるので、ぜひお見逃しなく。

■Day1「プール予選」

日時:2023年8月5日1時45分~(日本時間)

・YouTube:https://youtube.com/live/ffRQaE0jVeg

・Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day2「プール予選~Top24→6」

日時:2023年8月6日1時45分~(日本時間)

・YouTube:https://youtube.com/live/CrFgU1aHnac

・Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■Day3「Top6」

日時:2023年8月7日10時45分~(日本時間)

・YouTube:https://youtube.com/live/AZDMuz9x2-k

・Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

※大会の進行状況によっては配信開始時間が前後する可能性がございます。

「EVO Championship Series 2023」の「日本語実況LIVE」では、おなじみのメンバーに加え、新たなメンバーを迎えて配信

「EVO Championship Series 2023」の「日本語実況LIVE」では、「CAPCOM Pro Tour 2022」の「日本語実況LIVE」でもおなじみのNOモーション。さんとササさんに加え、新たにふり~ださん、もらおさんも実況として出演する。

■出演者

・MC:NOモーション。さん

・実況:ササさん

・実況:ふり~ださん

・実況:もらおさん

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)