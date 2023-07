カプコンは7月6日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]にて、Year1追加キャラクター第1弾「ラシード」が7月24日より参戦すると発表した。中山貴之ディレクターのコメントも掲載しているので要チェックだ。

あわせて、旋風を巻き起こしてアクロバティックな技を繰り出すラシードのプレイ動画も配信開始。来る嵐に備えて予習しておこう。

・ラシード(Rashid)ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=FufNRO-o3DE

「ラシード」とは

『ストリートファイターV』で初登場した軽快さが魅力的な「ラシード」。人生の新たな展望を求めて本作に戻ってきた。伝説のファイターたちを目にし、ファイターたちの「強さの意味」を記録したいと思うようになった彼は、お気に入りのカメラを携え「強さの神髄」を捉えるため、ビデオブロガーの道を歩み始める。

【デザイン班と中山貴之ディレクターのコメント】

髪を出すところが挑戦で試行錯誤を行ないました。風使いとパルクールの部分を強調出来るよう軽やかにしたかったので、なびきものや薄手の布を取り入れました。

また今作では「FooTuber」をやっているので、民族衣装を意識した胸元でクロスするベルトにカメラを取り付け、ガジェット好きの特徴の一つとしてスマートウォッチを腕輪にいれました。サンダルにもエアを入れてパルクールの「跳ねる・走る」動きの印象と軽さを意識しました。

グローブ・サンダルなどの攻撃部位は鷹のクチバシをモチーフにした装飾が入っています。「ラシード」は『ストリートファイターV』に登場した技の多くを引き継いでいますが、変化の風は新鮮なインスピレーションを吹き込んでいます。

あらゆる角度からステージ全体を舞い上げる「ラシード」のトレードマークはそのままに、ハリケーンを巻き起こす選択肢がさらに増えました!

【バトル班と中山貴之ディレクターのコメント】

パルクールの動きを活かした独自の格闘術と、つむじ風を利用した軽快な動きで相手を翻弄する闘いが特徴。前進しながら攻撃する技を多く持ち、「ラシード」のみの要素となる前方ステップから派生するラン動作もあるため、相手への接近手段が豊富にあります。

通常技も癖が少なく、扱いやすい技が多いので立ち回りもこなす事ができます。本作では、前作からの基本的な扱いやすさを踏襲しながら、よりアクロバティックな動きやつむじ風を利用できるポイントを増やすことで、全体的な動きの幅をより広げられるよう、技の追加や仕様変更を行なっています。

とくに、新必殺技となる「アラビアン・サイクロン」は、単体の打撃技としてはもちろん、前作でのシステムであるVスキルとして使用されていた「アサルト・ロール」「ウイング・ストローク」へ派生可能となっており、それらと組み合わせた連係やコンボの構築に利用できます。この技を組み込んだコンボは映えるので、ぜひとも実戦で決めてみてほしいです。

ほかの新規追加部分については、まず「ラシード」はつむじ風を起こして利用することで、機動力の向上や技の強化を行なうことが可能な特徴を持っています。その要素を持った技が、前作でのシステムであるVトリガーとなっていた「イウサール」です。

これに加え、特定の必殺技を介すると、「イウサール」と同様の強化効果を持つ気流が設置可能となっています。ボタンを押し続けることで溜め動作が可能になった、「ワール・ウインド・ショット」がその1つです。この気流を活用すると、立ち回りや連係、コンボの幅が広がり、プレイヤーの個性が出るようになっています。

これらの要素によって、よりキャラクターとしての特色を増した本作のラシードで、画面上を動き回る楽しさを体感していただきたいです。

また、「ラシード」は新しい「アラビアン・スカイハイ」によるダブルジャンプで、空中から着地する場所を相手に推測できないような行動を取ります。また、前方をホールドするとラシードがランを繰り出すようになり、選択肢が広がり、相手も地上で油断することはできません。

最後に、「ラシード」はサイド・フリップで左右を入れ替えることができ、フロント・フリップで再び空中に飛び出すこともできます。「ラシード」は常にベストアングルを狙っているのです。

「スーパー・ラシード・キック」はレベル1のスーパーアーツで、空中に舞い上がりながら破壊的なキックを放ちます。「アルタイル」はラシードのレベル3スーパーアーツとして復活し、くるくると回りながら竜巻を召喚し、相手を持ち上げてから強烈な打撃のモンスーンを浴びせます。

「ファイティンググラウンド」はもちろん

ほかの2モードでも「ラシード」を楽しみ尽くそう

「ワールドツアー」では自身のアバターで「ラシード」に会い、彼の動きを学んだり、彼の人生について話したり、プレゼントやミッションを通じて彼との絆を深められる。「バトルハブ」のアバターバトルでは、どんな大混乱を巻き起こせるか、新技をすべて駆使して挑戦しよう!

また、彼のファンにはおなじみのコスチューム「Outfit 2」も配信されるので、ぜひ入手しよう。

※「ラシード」は、「Year 1 Character Pass」を所有されている方に向けて、2023年7月24日に解放されます。

※「Year 1 Character Pass」は、デラックスエディション・アルティメットエディションにも含まれます。

気になるけど迷っている人は、「ファイティングパス」で手に入る「レンタルファイターチケット」を1枚使用すると、1時間無料でラシードをプレイ可能。試しに活用してみてはいかがだろうか。

期間限定の報酬がゲットできる「ファイティングパス」第2弾

「Get Ready for ラシード!」も配信中!

追加キャラクター「ラシード」の登場に先駆けて、月替わりでゲーム内の報酬をゲットできる「ファイティングパス」の第2弾「Get Ready for ラシード!」を配信中。「ラシード」をモチーフに作られたアイテムや衣装を用意している。

配布されるテーマは毎月期間限定で入れ替わるので、ぜひ「ファイティングパス」を活用して、たくさんの報酬をゲットしよう。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」やトーナメントなどの最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

・バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)