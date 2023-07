カプコンは7月27日、吉田沙保里さんが視聴者と一緒に「バトルハブ」で『ストリートファイター6』を楽しみ尽くす「カプコンTV!!Presents 吉田沙保里のスト6 バトルハブパーティー!」を同社のYouTubeチャンネル(CapcomChannel)で配信すると発表。配信開始時間は、20時より。

吉田沙保里の『ストリートファイター6』バトルハブパーティー!~私より強い奴に会いに行く~カプコンTV!!Presents

【カプコンTV!!Presents「吉田沙保里のスト6 バトルハブパーティー!

~私より強い奴に会いに行く~」開催概要】

配信URL

https://www.youtube.com/watch?v=RHg602m_O5c

出演者

・吉田沙保里さん

・池田ショコラさん(番組ナビゲーター)

・松本脩平氏(『ストリートファイター6』プロデューサー)

・中山貴之氏(『ストリートファイター6』ディレクター)

内容

『ストリートファイター6』バトルハブでの対戦など。番組冒頭では、『ストリートファイター6』のゲーム情報を紹介予定。

※バトルハブへの参加方法は番組内で告知いたします。

※吉田沙保里さんの番組出演は20時20分頃を予定しております。

※配信中は100名まで同じバトルハブにアクセスできます。先着順で数名様のみ対戦できる予定です。

※当日の配信状況により中断・中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

特設サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230721/sf6_live_sy/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)