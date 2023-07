生成AIとブレインテックを統合　CyberneX「XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4」

CyberneXは6月29日、生成AIとブレインテックを統合した「XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4」を発表。同社が開発する製品群に順次導入する。



同社はイヤホン型BCI「XHOLOS」を中核とした技術開発により脳情報活用前提社会を実現するブレインテックスタートアップ。今回新たにブレインテックと生成AIの技術を融合し、脳情報の利活用を促進する「XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4」をマイクロソフトが提供するAzure OpenAI Serviceを用いて開発。また、同社はマイクロソフトのスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups」に採択されたという。

XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4は、人間の脳から得られる情報を、同社がチューニングした生成AIにより解釈し、その結果をより理解しやすい自然言語で提供。イヤホン型BCIである「XHOLOS Ear Brain Interface」から取得した脳情報を、脳情報解析エンジン「XHOLOS Engine」が分析し、リラックス度や集中度などのスコアとして算出し、利用可能なデータ化。



このデータをXHOLOS Brain Insight AI Powerd by GPT-4が解釈することにより、人間が詳細な分析や解釈する前に、データから得られる情報の示唆を得たり、分析の観点を提示することができるとしている。

今後、XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4を同社リラックス度計測システム「α Relax Analyzer」および同社が運営するリラクゼーションサロン「Holistic Lab XHOLOS」に導入。音楽やアロマなどのリラックスコンテンツのリラックス効果を、XHOLOS Ear Brain Interfaceを通じて脳波として捉え、その効果をレポートに出力する。