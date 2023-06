ジェトロ、スタートアップ向け集中支援プログラム「Global Startup Acceleration Program」募集開始

日本貿易振興機構(ジェトロ)は6月22日、グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム(GSAP:Global Startup Acceleration Program)を今年9月から実施すると発表。参加する日本国内のスタートアップの募集を開始した。



グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムは海外展開を目指す国内スタートアップを強力に後押しするプログラム。実施4年目を迎えた今回のプログラムでは、スタートアップの事業成長を加速させる米国トップのアクセラレーターと専門分野に特化したコースへの参加を通じて、参加するスタートアップが自社の成長段階や分野に合わせた海外展開のためのメニューを提供。各種の幅広い有力講師陣による講義に加えて、世界トップレベルのメンターやビジネスパートナーとのネットワーキング、投資家・海外企業が参加するDemo Dayやマッチング機会、さらには10日間前後の現地渡航プログラムも予定している。

9月から始まる今年度は、脱炭素に資するスタートアップ向けの「Cleantechコース」や、フィンテック、メタバース等に関係するスタートアップ向けの「web3コース」といった新設のコースも含む6つのコースを用意。前年度までよりも分野が細分化されたことで、同じ領域の企業とともに受講しやすいプログラムとなっている。なお、6月27日に今年度プログラムの紹介や昨年度の参加者が集うオンラインイベントが実施された。



今年度プログラムの概要

プログラム内容(コースにより異なる)

・講義セッション(マインドセット、戦略立案、人材獲得、資金調達、マーケティング等)

・1on1メンタリング(アクセラレーターとの面談)

・ネットワーキング(スタートアップ同士あるいはメンターやビジネスパートナーとの交流会)

・投資家・海外企業が参加するDemo Dayでのピッチ機会の提供

・現地渡航プログラム(10日間前後)

支援対象:日本国内に拠点を持つ全国のスタートアップ

募集期間:7月26日まで

コース名および内容

・Enterprise Business(B2B)

To B 向けサービス(B2B、B2B2C、 SaaS等)

・Deep Tech (IoT/Robotics/Mobility and others)

ディープテック(IoT、ロボティクス、モビリティー等含む) 大学発・研究型等

・Bio/Healthcare

デジタルヘルス、ヘルスケア、医療機器、バイオ等

・Cleantech

クリーンテック、エネルギー、サステナビリティー等

・web3(Fintech/Metaverse/Marketplace and others)

全web3関連分野(フィンテック、メタバース等)

・Global Preparation

全分野 海外展開検討段階のスタートアップ向け