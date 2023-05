スパイク・チュンソフトは5月1日、発売中のNintendo Switch版『ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』(以下、ケイデンス・オブ・ハイラル)について、本作がまるごと遊べるNintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」を開始したと発表。期間は、2023年5月7日17時59分まで。

あわせて、ダウンロード版のゲーム本編、およびすべてのダウンロードコンテンツが50%オフになる特別セールを、本日から2週間限定で実施している。

『ケイデンス・オブ・ハイラル』がまるごと遊べる「いっせいトライアル」を本日より開始!

<期間>

2023年5月1日12時~5月7日17時59分

<対象タイトル>

『ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016353.html

※「いっせいトライアル」は、期間限定でソフトをまるごとすべて遊ぶことができるNintendo Switch Online加入者限定イベントです。

※「いっせいトライアル」で遊んだセープデータは、購入した製品版に引き継げます。

※Nintendo Switch Onlineの7日間無科体験期間中の方もご参加いただけます。

ダウンロード版『ケイデンス・オブ・ハイラル』とDLCが

半額になる特別セールを実施!

<期間>

2023年5月1日12時~5月14日23時59分

<対象タイトル>

『ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』

通常価格:2980円 ⇒ セール価格:1490円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016353.html

「ケイデンス・オブ・ハイラル シーズンパス」※DLC

通常価格:1800円 ⇒ セール価格:900円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000010933.html

「新たなる挑戦者たち」※DLC

通常価格:600円 ⇒ セール価格:300円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000021807.html

「リミックスメロディパック」※DLC

通常価格:600円 ⇒ セール価格:300円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000022198.html

「仮面交響曲」※DLC

通常価格:1000円 ⇒ セール価格:500円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000022199.html

※Nintendo Switch Online加入者以外の方も割引価格でご購入いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:

ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説

ジャンル:ローグライクリズムアクション

販売:任天堂

発売:スパイク・チュンソフト

開発:Brace Yourself Games

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:

発売中(パッケージ版2020年10月23日/ダウンロード版2019年6月14日)

価格:4780円(パッケージ版※1)/2980円(ダウンロード版)

※1:パッケージ版には、オンライン販売中のDLC3種類すべてと、シーズンパス特典が含まれます。

CERO:B(12歳以上対象)

【DLC情報】

第1弾「新たなる挑戦者たち」 発売中/600円

第2弾「リミックスメロディパック」 発売中/600円

第3弾「仮面交響曲」 発売中/1000円

「ケイデンス・オブ・ハイラル シーズンパス」※2

発売中/1800円

※2:上記DLC3種のオールインパック。リンクとゼルダを 特別カラー(赤・青)で遊べる購入特典付き。

© Nintendo © Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. Licensed by Nintendo.