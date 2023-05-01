DL版やDLCが半額になる特別セールも実施！
【無料】Switch『ケイデンス・オブ・ハイラル』の「いっせいトライアル」が本日よりスタート【今週の無料ゲーム】
スパイク・チュンソフトは5月1日、発売中のNintendo Switch版『ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』（以下、ケイデンス・オブ・ハイラル）について、本作がまるごと遊べるNintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」を開始したと発表。期間は、2023年5月7日17時59分まで。
あわせて、ダウンロード版のゲーム本編、およびすべてのダウンロードコンテンツが50％オフになる特別セールを、本日から2週間限定で実施している。
『ケイデンス・オブ・ハイラル』がまるごと遊べる「いっせいトライアル」を本日より開始！
＜期間＞
2023年5月1日12時～5月7日17時59分
＜対象タイトル＞
『ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016353.html
※「いっせいトライアル」は、期間限定でソフトをまるごとすべて遊ぶことができるNintendo Switch Online加入者限定イベントです。
※「いっせいトライアル」で遊んだセープデータは、購入した製品版に引き継げます。
※Nintendo Switch Onlineの7日間無科体験期間中の方もご参加いただけます。
ダウンロード版『ケイデンス・オブ・ハイラル』とDLCが
半額になる特別セールを実施！
＜期間＞
2023年5月1日12時～5月14日23時59分
＜対象タイトル＞
『ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説』
通常価格：2980円 ⇒ セール価格：1490円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016353.html
「ケイデンス・オブ・ハイラル シーズンパス」※DLC
通常価格：1800円 ⇒ セール価格：900円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000010933.html
「新たなる挑戦者たち」※DLC
通常価格：600円 ⇒ セール価格：300円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000021807.html
「リミックスメロディパック」※DLC
通常価格：600円 ⇒ セール価格：300円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000022198.html
「仮面交響曲」※DLC
通常価格：1000円 ⇒ セール価格：500円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000022199.html
※Nintendo Switch Online加入者以外の方も割引価格でご購入いただけます。
【ゲーム情報】
タイトル：
ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説
ジャンル：ローグライクリズムアクション
販売：任天堂
発売：スパイク・チュンソフト
開発：Brace Yourself Games
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：
発売中（パッケージ版2020年10月23日／ダウンロード版2019年6月14日）
価格：4780円（パッケージ版※1）／2980円（ダウンロード版）
※1：パッケージ版には、オンライン販売中のDLC3種類すべてと、シーズンパス特典が含まれます。
CERO：B（12歳以上対象）
【DLC情報】
第1弾「新たなる挑戦者たち」 発売中／600円
第2弾「リミックスメロディパック」 発売中／600円
第3弾「仮面交響曲」 発売中／1000円
「ケイデンス・オブ・ハイラル シーズンパス」※2
発売中／1800円
※2：上記DLC3種のオールインパック。リンクとゼルダを 特別カラー（赤・青）で遊べる購入特典付き。
© Nintendo © Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. Licensed by Nintendo.
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