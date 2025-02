Nintendo Switchの対象ソフトを期間限定で、まるっとすべて遊べるNintendo Switch Online(※)加入者限定イベント「いっせいトライアル」。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

2025年2月17日~2月24日17時59分まで、poncleより配信中のゴシックホラーカジュアルゲーム「Vampire Survivors(ヴァンパイアサバイバーズ)」を無料でプレイできる。

「Vampire Survivors」は、ローグライト要素を持つ弾幕インディーゲーム。無数の敵を倒してレベルアップを重ね、武器やアイテムを獲得しながら夜明けを待つ。

操作は移動だけ、1プレイ30分とシンプルな作りながら中毒性の高い作品となっており、「少し遊ぶだけなら」と手を出して数時間の沼にハマるゲーマーも多い。

「気になっていたけれど買うほどでは……」と思っていた人は、この無料プレイのチャンスに遊んでみてはいかがだろうか。

・ニンテンドーeショップはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000059001

© 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited