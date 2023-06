【無料】『Tell Me Why』のエピソード1がSteamで無料配信中!【今週の無料ゲーム】

Steamで、『Life is Strange』を制作したDONTNOD Entertainmentのナラティブアドベンチャーゲーム『Tell Me Why』が、現在、無料で配信中。配信期間は、2023年7月2日2時まで。

双子のタイラーとアリソン・ローナンが超能力のような絆を使い、愛おしくも困難だらけだった幼少時代の記憶を解き明かす私的ミステリー!

Tell Me Why

メーカー:Xbox Game Studios

ジャンル:アドベンチャー

通常価格:2050円

配信URL:https://store.steampowered.com/app/1180660/Tell_Me_Why/

美しいアラスカ州の小さな町を舞台にした本作では、リアルなキャラクター、成熟したテーマ、興味を惹く選択肢にあふれたゲームとなっている。

過去の記憶を思い出させる時、選択する方向性が双子の関係に影響をおよぼしたり、双子の絆の強さを決定したり、彼らの進路を形作っていく。

Microsoft Studios © 2020 Microsoft Corporation