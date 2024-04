スパイク・チュンソフトは4月5日、PlayStation 4/Nintendo Switch用リズムアクション『クリプト・オブ・ネクロダンサー』について、プレイアブルキャラクターとして「初音ミク」を追加する「初音ミク・キャラクターDLC」をPlayStation Storeで配信した。DLC単体の価格は260円だ。

なお、Nintendo Switch版は、2024年4月13日にニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアで配信予定。また、初音ミクがリズムにあわせてダンジョンを探索するトレーラーも公開している。

<初音ミク・キャラクターDLCトレーラー>

https://youtu.be/cP-C7QkzNEc

プレイアブルキャラクターとして「初音ミク」が登場!

キャラクターDLCを本日発売!

踊りながらネギを振り回す「初音ミク」が、プレイアブルキャラクターとして登場。全アーマーが初音ミクの衣装となり、モンスターを魅了する技「歌」を駆使して、スタイリッシュにダンジョン踏破を目指す。

また、Danny Baranowsky氏が手掛けた2曲の新曲を含む、全15曲の初音ミク専用サウンドトラックを用意。新たなリズムにあわせて、ダンジョン探索を楽しもう。

製品名:『クリプト・オブ・ネクロダンサー』 初音ミク・キャラクターDLC

配信日:配信中(2024年4月5日/PS4版)

※Nintendo Switch版は2024年4月13日配信予定

価格:260円

<収録曲>

1-1:Too Real/Danny Baranowsky氏

1-2:Wonder Style/colate氏

1-3:SURVIVE(Foxsky Remix)/梅とら氏

2-1:Ten Thousand Stars/Circus P氏

2-2:Lucky Orb(Clean Tears Remix)/emon(Tes.)氏

2-3:UNDERWATER(Rexium Remix)/Hylen氏

3-1:Highlight/KIRA氏

3-2:Intergalactic Bound/CircusP & Yunosuke氏

3-3:Hello Builder/Utsu P氏

4-1:MikuFiesta - AlexTrip Sands

4-2:Can't Make A Song!!/beat_shobon氏

4-3:Be Furious (Reno Remix)/Ocelot氏

5-1:sweety glitch/gaburyu & nyankobrq氏

5-2:Thousand Little Voices/Vault Kid & FlangerMoose氏

5-3:My One and Oni/Danny Baranowsky氏

<PlayStation Store>

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA03673_00-COLDSTEEL0000000

Nintendo Switch版では早期購入キャンペーンを実施中!

Nintendo Switch版では、本DLCが10%オフで購入できる早期購入キャンペーンを実施。

期間:2024年4月13日16時~4月20日23時59分

価格:通常価格 259円 ⇒ セール価格 233円(10%オフ)

※ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアでの購入のみが対象となります。

【ゲーム情報】

タイトル:クリプト・オブ・ネクロダンサー

ジャンル:ローグライクリズムアクション

配信:スパイク・チュンソフト

開発:Brace Yourself Games

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PS4:配信中(2016年1月18日)

Switch:配信中(2018年2月1日)

価格:

PS4版:1980円(ダウンロード版)

Switch版:2200円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

CERO:B(12才以上対象)

Crypt of the NecroDancerTM is copyright © 2024 Brace Yourself Games. All rights reserved.

※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。

※「PlayStation」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。