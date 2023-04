本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年4月10日~16日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

「友情ブレイカー」なRPG風ボードゲームシリーズの最新作がいよいよ登場

ドカポンキングダム コネクト

●ハチャメチャRPG風ボードゲーム

●コンパイルハート

●Nintendo Switch

●2023年4月13日発売

●通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.compileheart.com/dokaponkingdom/

本作は最大4人で遊べる、すごろく×RPG風ボードゲーム「ドカポン」シリーズの最新作。世界を冒険してお金を稼ぎ、「最後に一番多くの資産」を持っていたプレイヤーが勝利となる。

本作ではオンライン通信プレイにも対応したので、遠く離れた友人とも気軽に遊べるように! ライバルを出し抜くため、アイテムを奪ったりライバルが統治している村の上納金を奪ったりして資産を稼ごう。

『ドカポンキングダム コネクト』プロモーションムービー

©2023 STING / IDEA FACTORY / COMPILE HEART

※コンパイルハートはアイディアファクトリーの子会社です。

架空のソ連を舞台にした一人称視点のアクションRPG

Atomic Heart(アトミックハート)

●アクションRPG

●Beep Japan、4Divinity

●PlayStation 5/PlayStation 4

※PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One版は発売済み

※Xbox Game Pass対応

●2023年4月13日発売

●通常版:9680円(パッケージ/ダウンロード)

ゴールドエディション:1万3970円(ダウンロードのみ)

プレミアムエディション:1万5290円(ダウンロードのみ)

●公式サイト:https://beep-company.com/atomic-heart/

Mundfishが開発しBeep Japanと4Divinityが販売するアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』のPlayStation 5/PlayStation 4版が登場。

※PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One版は発売済み

現実より科学技術が発達している架空のソ連を舞台に、反乱を起こした巨大なロボットやミュータント、アンドロイドたちと戦うという、独特の世界観とストーリーが特徴の本作。探索、クラフト、謎解き要素も楽しめる。

PlayStation版 ティザートレイラー(CERO Z)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd.

All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.

シリーズ10作品が1つになった「ロックマンエグゼ」の決定版!

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

●データアクションRPG

●カプコン

●Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 4のみ。

●2023年4月14日発売

●コレクション:6589円(パッケージ版)/5990円(ダウンロード版)

コレクションVol.1/Vol.2:各3990円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.capcom-games.com/megaman/exe/ja-jp/

本作は2001年3月に登場した第1作「ロックマンエグゼ」を含め、全10タイトルを収録したコレクションタイトル。

ネットワークが高度に発展した近未来を舞台に等身大の主人公が織り成す冒険、そしてカードバトルの戦略性とアクションの楽しさが融合した“データアクションRPG”の新しいゲーム性が当時の子どもたちの心をとらえ、人気シリーズとなった。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』2ndトレーラー

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.