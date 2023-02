Beep Japanと4Divinityは2月21日、Mundfishが開発したアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』について、本日よりPC(Steam)版およびXbox Series X|S版/Xbox One版(※)を発売したと発表。

※Xbox Game Pass対応

『Atomic Heart』は1955年の架空のソ連を舞台にした一人称視点のアクションRPG。PlayStation 5/PlayStation 4版の日本における発売は2023年4月13日を予定しており、パッケージ版・ダウンロード版が各販売店にて予約受付中だ。

■ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=dN-SyPo54sU

Atomic Heart(アトミックハート)とは

奇跡と理想の楽園へようこそ。ここでは人々が、忠実で熱心なロボットたちと仲良く暮らしていた。しかし、それはもう昔の話。悲劇的な事故や世界的な陰謀でも起こりさえしない限り、最新のロボット制御システムの導入はあと数日を待つばかり……。

人々には知り得ぬ研究と、止まらぬ技術の進歩。そこから生み出されたミュータントや恐るべき機械、超出力のロボットが、突如生みの親に牙をむいた。奴らを止め、理想の世界に隠された謎を突きとめられるのは、君だけだ。

試作型パワーグローブが繰り出す戦闘スキル、そしてナイフや最新鋭の兵器を用いて、一触即発の戦いに命を懸けて挑め。特性がそれぞれ異なる敵に応じて、戦闘スタイルを組み立てよう。スキルとリソースを組み合わせ、周りの環境を利用し、装備をアップグレードし、ひたすら続く試練と戦闘を乗り越えるのだ。

●常軌を逸した、崇高な理想の世界

●直感的・劇的・過酷な戦闘

●さまざまなスキルや高度な武器を使って、巨大な機械やミュータントを破壊せよ

●武器や装備をアップグレードせよ

PlayStation・DL版の予約受付がスタート

さらに、2023年4月13日に発売予定のPlayStation版について、本日よりダウンロード版の予約受付がスタート。「通常版」に加え、ゲーム内コンテンツが特典として附属する「ゴールドエディション」「プレミアムエディション」が用意されている。

ゲームについて、また特典の詳細についてはPlayStation Storeを。本作の最新情報やキャンペーンについてはBeep Japanの公式Twitterを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:発売中(2023年2月21日)

※PlayStation 5/PlayStation 4版は2023年4月13日発売予定

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

