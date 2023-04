Beep Japan(Beep)は4月10日、架空のソ連を舞台にしたアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』のPlayStation 5/PlayStation 4版の発売を記念し、2023年4月15日にリリース記念パーティーを東京・渋谷で開催すると発表。

本作の発売日は2023年4月13日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版ともに9680円となる(※)。ほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

※:Xbox版とPC(Steam)版は発売済み。

グレースバリ渋谷店で開かれるパーティーは入場無料で、来場者はフォトスポットや武器レプリカの展示、PlayStation 5版の試遊を楽しんだり、人気キャラクターツインのコスプレイヤーとの写真撮影などを行なえる。

また、会場には『Atomic Heart』をイメージしたオリジナルカクテル(無料・先着順)も用意しているとのこと。

ステージショウのコーナーでは、ゲームキャスターの篠原光さんをMCに、特別ゲストであるストリーマー蛇足さんによる、『Atomic Heart』のボス戦チャレンジを予定。さらに、PlayStation 5やゲームのオリジナルグッズが当たる、来場者参加型のクイズ大会も開催される。

イベント詳細

日時:2023年4月15日19時開場~21時終了

場所:グレースバリ渋谷店(https://goo.gl/maps/nM5gfba3jocLWKiP8)

参加費:無料

※18歳未満の方は入場いただけません。

※年齢確認のため入り口での身分証明書の提示が必要となります。

蛇足さんによるボスチャレンジ

ステージショウの第一部では、ストリーマーとして活躍している蛇足さんを特別ゲストに招き、スペシャルチャレンジを開催。

蛇足さんには、『Atomic Heart』に登場する強力なボスである「HOG-7 ヘッジー」に挑んでもらうという。制限時間内に見事撃破した場合は、来場者が抽選で入手できる、豪華プレゼントがアンロックされる。

先着順で来場特典をプレゼント!

当日会場に来場した人には、先着順で『Atomic Heart』のオリジナルクリアファイル、オリジナルマスク、ロゴステッカーをプレゼント。来場特典は数量限定・無くなり次第終了となるので、奮って参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:2023年4月13日

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.