本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年4月24日~30日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

アクションRPG「イース」の3作目が“深化”して登場!

イース・メモワール -フェルガナの誓い-

●アクションRPG

●日本ファルコム

●Nintendo Switch

●2023年4月27日発売

●通常版:4840円(パッケージ版/ダウンロード版)

●公式サイト:https://www.falcom.co.jp/ysf/

アクションRPG「イース」シリーズ屈指の名作として評判の高い『イース フェルガナの誓い』がHDリマスター&新規要素をプラスし、さらなるグレードアップを遂げた決定版として登場。

高画質&高音質のHD化のほか、新旧ビジュアルを切り替えられたり、主人公アドルにボイスが追加されたりと、さまざまな変化が加わっている。ハイスピードモードも搭載されており、初めて遊ぶ人はもちろん、本作を過去に遊んだ人も新鮮な気持ちで楽しめるリマスター作品だ。

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』プロモーションムービー

© 2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

最後のジェダイとして帝国の追手から生き延びろ

STAR WARS ジェダイ:サバイバー

●アクションアドベンチャー

●EA

●PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(EA app/Steam/Epic Games Store)

●2023年4月28日発売

●スタンダードエディション:9600円(パッケージ/ダウンロード)

デラックスエディション:1万2000円(パッケージ/ダウンロード)

●公式サイト:https://www.ea.com/ja-jp/games/starwars/jedi/jedi-survivor

Respawn Entertainmentのベテランチームによって開発された本作では、「STAR WARS」を象徴するストーリー、世界、キャラクター、そして『STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー』で展開されたスリリングな戦闘がさらにスケールアップして描かれる。

前作から5年後の出来事が描かれる本作で、主人公のカルはジェダイ最後の生き残りの一人として新旧の敵に取り囲まれながら、親しい者たちをどこまで守るのか決断しなければならない。

公式ストーリートレーラー

EA SPORTS、Battlefield、Need for Speed、Apex Legends、The Sims、および Titanfall は Electronic Arts Inc.の商標です。FIFA,およびF1はそれぞれの所有者の財産であり、許可を得て使用されています。

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2022 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.