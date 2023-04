本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年4月17日~23日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

『Minecraft』がアクションストラテジーゲームになった!

マインクラフト レジェンズ

●アクション/ストラテジー

●Mojang/マイクロソフト

●PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)

※Xbox Game Pass対応。

●2023年4月19日発売

●通常版:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

Deluxe Edition:6600円(ダウンロード版)

※PS5/PS4のパッケージ版はバンダイナムコエンターテインメント発売。

●公式サイト:https://www.minecraft.net/ja-jp/about-legends

『Minecraft Legends』の物語を学び、新鮮で親しみやすい世界を探索しながら、『Minecraft』の世界の新たな楽しみ方を見つけよう!

多様な生命、緑豊かなバイオーム、豊富な資源に満ちた、親しみがある神秘的な美しい土地を探索しながら、土地の豊富な資源で守りを固めてピグリンの侵略を打ち破ろう。

Minecraft Legends (マインクラフト レジェンズ):公式ゲームプレイ トレーラー

ドット絵の「ファイナルファンタジー」がPS4やSwitchで遊べる!

「“ファイナルファンタジー”ピクセルリマスター」『FF』~『FF VI』

●RPG

●スクウェア・エニックス

●Nintendo Switch/PlayStation 4

●2023年4月20日発売

●FF・FFII:1480円(ダウンロード版)

FFIII・FFIV・FFV・FFVI:2200円(ダウンロード版)

バンドル版:9172円(ダウンロード版)

『FF35周年限定特装版』:3万3000円(パッケージ版)

●公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/

Steamとスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズの『FF』~『FF VI』が、Nintendo SwitchとPlayStation 4で配信!

家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装。また、エンカウントのオン/オフや獲得経験値の調整などのブースト機能も搭載している。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター” Switch版/PS4版 プロモーショントレーラー

ロサンゼルスを舞台にした「Dead Island」第2弾!

Dead Island 2

●アクション/ホラー

●Deep Silver

●PC(Epic Games Store)

●2023年4月21日発売

●Standard Edition:7700円(ダウンロード版)

Deluxe Edition:8300円(ダウンロード版)

Gold Edition:1万270円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://deadisland.com/

致命的なウイルスが蔓延し、人々が次々とゾンビに変わっていくロサンゼルス。プレイヤーとなるあなたもゾンビに噛まれて感染するが、免疫によって助かります。事件の真相を探り、自分が何者なのかを解き明かそう!

Dead Island 2 – ゲームプレイトレーラー公開[公式](R18)

URL:https://www.youtube.com/watch?v=hEkkrJpI6XA

