「Dead Island」待望の第2弾『Dead Island 2』がPCで発売！
『FF ピクセルリマスター』の家庭用版や『マイクラ レジェンズ』に注目！【今週発売のゲーム】
本記事では、PCや家庭用ハードで今週（2023年4月17日～23日）の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。
『Minecraft』がアクションストラテジーゲームになった！
マインクラフト レジェンズ
●アクション／ストラテジー
●Mojang／マイクロソフト
●PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※Xbox Game Pass対応。
●2023年4月19日発売
●通常版：5280円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：6600円（ダウンロード版）
※PS5／PS4のパッケージ版はバンダイナムコエンターテインメント発売。
●公式サイト：https://www.minecraft.net/ja-jp/about-legends
『Minecraft Legends』の物語を学び、新鮮で親しみやすい世界を探索しながら、『Minecraft』の世界の新たな楽しみ方を見つけよう！
多様な生命、緑豊かなバイオーム、豊富な資源に満ちた、親しみがある神秘的な美しい土地を探索しながら、土地の豊富な資源で守りを固めてピグリンの侵略を打ち破ろう。
Minecraft Legends (マインクラフト レジェンズ)：公式ゲームプレイ トレーラー
Mojang ©2009-2023.「Minecraft」は Mojang Synergies AB の商標です。
ドット絵の「ファイナルファンタジー」がPS4やSwitchで遊べる！
「“ファイナルファンタジー”ピクセルリマスター」『FF』～『FF VI』
●RPG
●スクウェア・エニックス
●Nintendo Switch／PlayStation 4
●2023年4月20日発売
●FF・FFII：1480円（ダウンロード版）
FFIII・FFIV・FFV・FFVI：2200円（ダウンロード版）
バンドル版：9172円（ダウンロード版）
『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
●公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/
Steamとスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズの『FF』～『FF VI』が、Nintendo SwitchとPlayStation 4で配信！
家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装。また、エンカウントのオン／オフや獲得経験値の調整などのブースト機能も搭載している。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター” Switch版／PS4版 プロモーショントレーラー
© 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2021, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:©1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO
ロサンゼルスを舞台にした「Dead Island」第2弾！
Dead Island 2
●アクション／ホラー
●Deep Silver
●PC（Epic Games Store）
●2023年4月21日発売
●Standard Edition：7700円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：8300円（ダウンロード版）
Gold Edition：1万270円（ダウンロード版）
●公式サイト：https://deadisland.com/
致命的なウイルスが蔓延し、人々が次々とゾンビに変わっていくロサンゼルス。プレイヤーとなるあなたもゾンビに噛まれて感染するが、免疫によって助かります。事件の真相を探り、自分が何者なのかを解き明かそう！
Dead Island 2 – ゲームプレイトレーラー公開[公式]（R18）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=hEkkrJpI6XA
©2022 and published by Plaion GmbH.Deep Silver is a division of Plaion.Deep Silver, Dead Island 2™ and their respective logos are trademarks of Plaion GmbH.Developed by Deep Silver Dambuster and additional development by Deep Silver Fishlabs.Dambuster and Fishlabs are registered trademarks of Plaion GmbH.All rights reserved.
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