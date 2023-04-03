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ゲーム  >  ニュース  >  『DbD』のBehaviour Interactiveの新作『Meet Your Maker』に注目！【今週発売のゲーム】

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』のSteam版もいよいよ配信！

『DbD』のBehaviour Interactiveの新作『Meet Your Maker』に注目！【今週発売のゲーム】

2023年04月03日 16時00分更新

文● ASCII

　本記事では、PCや家庭用ハードで今週（2023年4月3日～7日）の期間に発売されるゲームタイトルのうち、アスキゲーム編集部が注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

終末世界を舞台とした一人称視点のビルド＆襲撃ゲーム

Meet Your Maker（ミート・ユア・メーカー）
●アクション／ストラテジー
●Behaviour Interactive
●PlayStation 4／PlayStation 5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）
●2023年4月4日配信
　※Steam版は4月5日配信
●通常版：3400円
　Deluxe Edition：4500円（4月5日まで予約購入プロモーションで4050円）
●公式サイト：https://www.meetyourmakergame.com/

　『Dead by Daylight』のBehaviour Interactiveが手掛ける、一人称視点の建物＆レイドゲーム。終末世界を舞台に、プレイヤーはステージとなるアウトポスト（前哨基地）を設計しながら、ほかのプレイヤーの基地を襲撃してゲームを進めていく。

MEET YOUR MAKER I RELEASE DATE TRAILER

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

スクウェア・エニックスとコーエーテクモゲームスがおくる本格アクションRPG

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
●アクションRPG
●スクウェア・エニックス
●PC（Steam）
※PlayStaon 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Epic Games Store）版は発売済み。
●2023年4月7日配信
●通常版：5500円
　Digital Deluxe Edition：8800円
●公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/sopffo/

　本作は、闇に支配されるコーネリアを舞台にクリスタルの輝きを取り戻すため、主人公ジャックがさまざまなダンジョンに挑むアクションRPG。

　多彩なジョブとアビリティ、魔法を駆使して、敵を粉砕していこう。より強力な武器を集めるといったハック＆スラッシュ要素も完備。

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
「The Journey Ends 」トレイラー

© 2022-2023 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO

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