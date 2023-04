本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年4月3日~7日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、アスキゲーム編集部が注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

終末世界を舞台とした一人称視点のビルド&襲撃ゲーム

Meet Your Maker(ミート・ユア・メーカー)

●アクション/ストラテジー

●Behaviour Interactive

●PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

●2023年4月4日配信

※Steam版は4月5日配信

●通常版:3400円

Deluxe Edition:4500円(4月5日まで予約購入プロモーションで4050円)

●公式サイト:https://www.meetyourmakergame.com/

『Dead by Daylight』のBehaviour Interactiveが手掛ける、一人称視点の建物&レイドゲーム。終末世界を舞台に、プレイヤーはステージとなるアウトポスト(前哨基地)を設計しながら、ほかのプレイヤーの基地を襲撃してゲームを進めていく。

MEET YOUR MAKER I RELEASE DATE TRAILER

© 2021-2023 and BEHAVIOUR, MEET YOUR MAKER and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

スクウェア・エニックスとコーエーテクモゲームスがおくる本格アクションRPG

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

●アクションRPG

●スクウェア・エニックス

●PC(Steam)

※PlayStaon 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store)版は発売済み。

●2023年4月7日配信

●通常版:5500円

Digital Deluxe Edition:8800円

●公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/sopffo/

本作は、闇に支配されるコーネリアを舞台にクリスタルの輝きを取り戻すため、主人公ジャックがさまざまなダンジョンに挑むアクションRPG。

多彩なジョブとアビリティ、魔法を駆使して、敵を粉砕していこう。より強力な武器を集めるといったハック&スラッシュ要素も完備。

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

「The Journey Ends 」トレイラー

© 2022-2023 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO

▼ASCII.JPレビュー記事

WQHDは平均107.2fpsと快適! 『FFオリジン』を「Ryzen 7 5700G」&「Radeon RX 6700 XT」でプレイしてみた