「Bloodstained: Curse of the Moon」シリーズ2作品を1本にまとめたパッケージソフトが7月13日に発売決定!

インティ・クリエイツは3月24日、「Bloodstained: Curse of the Moon」シリーズの1作目と2作目を1つに収めたパッケージソフト『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)をNintendo SwitchとPlayStation 4で発売すると発表した。発売日は2023年7月13日、価格は通常版が4180円/限定版が9980円となる。

本作は、耽美的で厳かな世界観を8bit風に表現した、懐かしくも新しいグラフィックの2D横スクロールアクションゲーム。2018年5月に『Bloodstained: Curse of the Moon』、2020年7月に『Bloodstained: Curse of the Moon 2』をダウンロード専売ソフトとして発売して以来、日本国内でのパッケージ化の要望を数多く受けていたという。今回は、それに応えた待望のパッケージ版となる。

また、ソフトのみの通常版のほか、未発売のサウンドトラックCDや未公開設定を数多く収載した設定資料集、ドット絵が映えるアクリルキーホルダーを同梱した限定版も用意。店舗特典も発表されているので、下記をチェックしてほしい。

第一弾紹介映像

パッケージ版予約特典

通常版、限定版のどちらを予約しても、A4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約してみてはいかがだろうか。

パッケージ限定版同梱物

公式イラストレーター夏目裕司氏描き下ろしの特製BOXに3つのアイテムを収納した限定版も発売。

※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』フルカラー設定資料集

オフィシャルイラストレーターの夏目裕司が描いたデザインの草案~設定稿までを収載したフルカラー設定資料集。

②『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』サウンドトラックCD(2枚組)

ゲーム中の全BGMをオリジナル音源で収録したサウンドトラックCD。

③“8Bitスタイル”アクリルキーホルダー

斬月をはじめ、すべてのプレイアブルキャラクターのドット絵で構成された、茄子カン付きアクリルキーホルダー。

店舗特典紹介

2023年3月24日より、各店舗で予約スタートしている。

店舗特典一覧

あみあみ

[通常版]

・アクリルキーホルダー

[限定版]

・アクリルマルチスタンド

[あみあみ限定セット]

・キャラファインマット(2Lサイズ)+通常版or限定版特典

ゲーマーズ

・B2タペストリー

ソフマップ

・B2タペストリー

トレーダー

・B2タペストリー

WonderGOO

[限定版]

・B2タペストリー

[WonderGOO限定セット]

・ミニ色紙

・B2タペストリー 2種

・F0キャンバスアート

・アクリルフィギュア4種



Amazon.co.jp

・A4クリアファイル

エビテン

[ファミ通 DX パック]

・アクリルフィギュア4個セット

・B3タペストリー

[ファミ通 DX パック 3D クリスタルセット]

・アクリルフィギュア4個セット

・B3タペストリー

・3Dクリスタル

ゲオ

・A4クリアファイル

Neowing

・缶バッジ(四角形40mm)

ヨドバシカメラ、Joshin、ヤマダデンキ、古本市場/ブック・スクウェア

・A4クリアファイル