『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』の発売記念抽選会が7月13日に開催!

インティ・クリエイツは6月23日、2D横スクロールアクションゲーム『Bloodstained: Curse of the Moon』シリーズの2作を1パッケージ化したNintendo Switch/PlayStation 4向けソフト『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)の通常版と限定版を対象とした発売記念抽選会を開催すると発表。会場は東京と大阪の2会場となり、開催日時は2023年7月13日11時~19時30分まで。

抽選会の景品には、IGA(五十嵐孝司)氏&SHUTARO氏サイン色紙、山根ミチルさん&Ippo Yamada氏サイン色紙、“Bloodstained: Curese of the Moon”Black Box Tシャツ、夏目裕司氏描きおろしポストカードなど超豪華な景品が目白押し。そして、参加賞として販促用B2ポスターのプレゼントもあるので、参加してみてはいかがだろうか。

【抽選会概要】

開催日時:2023年7月13日 11時~19時30分

開催場所:

東京会場:トレーダー2号店(http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html)

大阪会場:ゲーマーズなんば店(https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=13)

参加対象者:Nintendo Switch/PlayStation 4ソフト『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』通常版、限定版の購入者

※どの店舗で購入しても対象となります。

※ご購入いただいたことを証明する物(レシートや通販の場合は納品書など、ご購入店舗名が確認できるメールが印刷されたもの)をご持参ください。

※本商品1本ご購入につき1回の抽選ができます。

※景品の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

【景品一覧】

A賞:IGA(五十嵐孝司)氏&SHUTARO氏サイン色紙

B賞:山根ミチルさん&Ippo Yamada氏サイン色紙

C賞:“Bloodstained: Curese of the Moon”Black Box Tシャツ

D賞:夏目裕司氏描きおろしポストカード

参加賞:販促用B2ポスター

【ゲーム情報】

タイトル:『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』

(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

※パッケージ版のみ。

発売日:2023年7月13日

※ダウンロード版は配信済み。

価格:

パッケージ通常版:4180円

パッケージ限定版:9980円

※ダウンロード版の『1』は980円、『2』は1480円。

プレイ人数:1人~2人

CERO:C(15才以上対象)

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.