インティ・クリエイツは5月25日、2D横スクロールアクションゲーム『Bloodstained: Curse of the Moon』シリーズの2作を1パッケージ化した『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』(Nintendo Switch/PlayStation 4)について、2023年6月3日に秋葉原ラジオ会館10Fで開催される「横スク2Dアクションフェス2023」に出展すると発表。

無料で参加できる体験会に本作をプレイアブル出展するほか、本作の予約者を対象に抽選で参加できる「座談会」や「サイン会」も開催予定。近くに住んでいる人は、来場してみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は、2023年7月13日。パッケージのみでの販売で、価格は通常版が4180円/限定版が9980円だ。

「横スク2Dアクションフェス2023」概要

【会場】

秋葉原ラジオ会館10F(〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目15−16)

https://akihabara-radiokaikan.co.jp/#

【開催日時】

2023年6月3日

・体験会(無料):12時~16時

・座談会&サイン会(※参加条件あり):16時30分~19時30分

『横スク2Dアクションフェス2023』出展内容

■『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』のプレイアブル出展

誰でも参加できる「体験会」には、『Bloodstained: Curse of the Moon』と『Bloodstained: Curse of the Moon 2』の各デモバージョンを出展。試遊した人には直径56mmの特製缶バッジ3種の中から希望の1種がプレゼントされる。

■「Bloodstained」シリーズプロデューサーのIGA(五十嵐幸司)氏が登壇する座談会&サイン会

体験会の後、16時30分~17時30分には、「Bloodstained」シリーズプロデューサーのIGA氏、シリーズディレクターのSHUTARO氏、そのほかをゲストに、迎えた「座談会」を開催予定。「座談会」の後には、観覧者を対象に「サイン会」も行なわれる。

※観覧希望の方は『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』の予約証明ができるもの(予約表/レシートなど)をご持参ください。観覧希望方の中から抽選を行ないますので、15時30分までに会場にお戻りください。

※観覧条件は『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』の予約以外でも満たすことができます。詳しくはこちらのTweetをご覧ください。(https://twitter.com/Happinet_VG/status/1660918627380469760)

【各イベント情報】

体験会:2023年6月3日12時~16時 ※無料・参加条件なし

座談会:2023年6月3日16時30分~17時30分

サイン会:2023年6月3日17時45分~19時30分

※座談会とサイン会ご観覧希望の方は、12時~15時に抽選受付します。予約証明ができるもの(予約表/レシートなど)をご持参ください。

※時間は、状況によって前後する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル:『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』

(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

※パッケージ版のみ。

発売日:2023年7月13日

※ダウンロード版は発売済み。

価格:

パッケージ通常版:4180円

パッケージ限定版:9980円

※ダウンロード版の『1』は980円、『2』は1480円

プレイ人数:1人~2人

CERO:C(15才以上対象)

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.