レトロなゲームプレイや、アナザーストーリーが楽しめる！
『Bloodstained: Ritual of the Night』の新DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」が配信！
Game Source Entertainmentは6月18日、PlayStation 4／Nintendo Switch向けゴシックホラー横スクロールアクションRPG『Bloodstained: Ritual of the Night』について、有料DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」が配信したと発表。DLCの価格は1430円となる。
「クラシックモード 2：ドミニクズカース」ローンチトレーラー
グローバルパブリッシャーの505 Gamesと、デベロッパーのArtPlayにより配信中の有料DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」は、GSEが国内向けにパブリッシュしている『Bloodstained: Ritual of the Night』PlayStation 4パッケージ版およびNintendo Switchパッケージ版を持っている人でもプレイ可能。
本DLCは、前回リリースされたクラシックモードと同様に、レトロなゲームプレイが楽しめるほか、広大な新マップでの探索、さらにはゲーム本編が終わったところからのアナザーストーリーを盛り込み、まったく新しいレベルにこのノスタルジックな体験をもたす。
*DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」はゲーム本編をクリアしていなくても、すぐにプレイ可能です。
DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」では新たなストーリー、新たな実績リスト、そしてまったく新しい冒険が『Bloodstained: Ritual of the Night』をさらに盛り上げる。
本作はミリアムに敗れ、死にゆくドミニクが悪魔の棲む奇妙な生と死の狭間「ナラク」へ堕とされるシーンから始まる。再び生を取り戻し、ミリアムへ復讐するためには、最強の悪魔・バエルの力を奪わなければならない。
旅の途中、ドミニクは自身を強化する能力やアイテムを手に入れ、その力を高めていく。しかし、欠けていく月には要注意。月が姿を変えるとき、悪魔は凶暴になる……。
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【ゲーム情報】
タイトル：『Bloodstained: Ritual of the Night ベストプライス版』
（ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト）
ジャンル：探索型アクションRPG
販売：Game Source Entertainment
開発：ArtPlay
グローバルパブリッシャー：505 Games
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2024年5月16日）
価格：3980円（パッケージ版）
CERO：C（15才以上対象）
タイトル：『Bloodstained: Ritual of the Night』
（ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト）
ジャンル：探索型アクションRPG
販売：Game Source Entertainment
開発：ArtPlay
グローバルパブリッシャー：505 Games
プラットフォーム：PlayStation 4
発売日：発売中（2019年10月24日）
価格：
通常版：6028円（パッケージ版）
CERO：C（15才以上対象）
Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games S.p.A.
"505 Games" and the 505 Games logo are all trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. All rights reserved.
"ArtPlay, Inc." and the ArtPlay logo are all trademarks of ArtPlay, Inc. All rights reserved.
“Bloodstained” is a trademark and/or registered trademark of ArtPlay, Inc.
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