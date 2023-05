インティ・クリエイツは5月19日、2023年5月20日/21日の2日間で開催されるIndie Live Expo 2023にあわせ、新規タイトル『九魂の久遠』(くこんのくおん)のプロジェクト立ち上げを発表。対応プラットフォームはPC(Steam)、配信日などは未定となる。

また、本発表にあわせてプロジェクト始動トレーラーも公開。YouTubeとニコニコ動画で公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

プロジェクト始動トレーラーURL

YoTube:https://youtu.be/4HmKv_-269o

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42236235

『九魂の久遠』は、冥界で目覚めたネコ“クオン”が冥界を旅する2D横スクロールアクションゲーム。プレイヤーは“クオン”を操作して、冥界を踏破し現世で待つ飼い主の元に帰ることが目的となる。

「ブラスターマスターゼロ」シリーズを手掛けた西沢智ディレクターが贈る最新作となる本作は、「ネコ=かわいい」だけではない、「カッコいいネコ」の姿を幻想的な“きりえ”タッチのグラフィックで艶やかに描き出す。

果たしてクオンは、冥界の門を開き、無事に現世に戻ることができるのか―――。続報を楽しみに待とう。

Steamストアはこちら→https://store.steampowered.com/app/2428420/Umbraclaw/

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.