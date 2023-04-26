「マチ★アソビvol.26」にインティ・クリエイツが出展決定！各ストアでGWセールも開催中

インティ・クリエイツは4月26日、2023年5月6日～5月7日に徳島県で開催されるイベント「マチ★アソビvol.26」へのブース出展を決定。

インティ・クリエイツのブースでは、2023年3月23日に発売された『Grim Guardians: Demon Purge／グリム・ガーディアンズ デーモン パージ』と、2023年7月13日にパッケージ版が発売される『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles／ブラッドステインド カース・ オブ・ザ・ムーン クロニクルズ』を試遊出展。

これらを試遊すると、直径56mmの特製缶バッジがプレゼントされるという。

また、直販サイト「インティ・ダイレクト」徳島臨時出張所を併設して、『Grim Guardians』の最新グッズや、人気タイトル『蒼き雷霆 （アームドブルー） ガンヴォルト』シリーズのグッズなどを販売予定。イベントに来場した際は、寄ってみてはいかがだろうか。

【会場】

東新町一丁目商店街 〒770-0912 徳島市東新町2丁目3４

【開催日時】

2023年5月6日～7日 10時～17時 ※7日は16時まで

【公式サイト】

https://www.machiasobi.com/access/index.html

「マチ★アソビvol.26」プレイアブル出展内容

■『 Grim Guardians: Demon Purge』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、2つのステージセレクトできるバージョン。2P同時プレイも体験可能で、遊んだ人には主人公の“しのぶ”と“真夜”、ライバル“くろな”がデザインされた直系56mmの大判缶バッチ（全3種）のうち1個をプレゼント。

■『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、『Bloodstained: Curse of the Moon』と『Bloodstained: Curse of the Moon 2』のデモバージョンで、遊んだ人には直径56mmの特製缶バッジ3種の中から希望の1種をプレゼント。

インティ・クリエイツGW（ゴールデンウィーク）セールを開催！

2023年のゴールデンウィークにあわせて、ニンテンドーeショップ、PS Store、Steamストアで、インティ・クリエイツの全タイトルをセール！ 未プレイの人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【開催期間】

・PS Store／ニンテンドーeショップ：2023年5月10日23時59分まで

・Steamストア：2023年5月10日15時59分まで

【ストアリンク】

・PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals

・ニンテンドーeショップ：https://www.nintendo.co.jp/search/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84&mode=soft

・Steamストア：https://store.steampowered.com/search/?term=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

【ゲーム情報】

タイトル：Grim Guardians: Demon Purge（グリム・ガーディアンズ デーモンパージ）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch／PlayStation 4／PlayStation 5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ発売。

発売日：

パッケージ版：発売中（2023年3月23日）

ダウンロード版：配信中（2023年2月23日）

価格：

パッケージ通常版：5280円

パッケージ限定版：9980円

ダウンロード版：3480円

CERO：D（17才以上対象）

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タイトル：『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』

（ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4 ※PS4版はパッケージ版のみ。

発売日：2023年7月13日 ※ダウンロード版は発売済み。

価格：

パッケージ通常版：4180円

パッケージ限定版：9980円

※ダウンロード版の『1』は980円、『2』は1480円

プレイ人数：1人～2人

CERO：C（15才以上対象）

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