インティ・クリエイツは4月26日、2023年5月6日~5月7日に徳島県で開催されるイベント「マチ★アソビvol.26」へのブース出展を決定。

インティ・クリエイツのブースでは、2023年3月23日に発売された『Grim Guardians: Demon Purge/グリム・ガーディアンズ デーモン パージ』と、2023年7月13日にパッケージ版が発売される『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles/ブラッドステインド カース・ オブ・ザ・ムーン クロニクルズ』を試遊出展。

これらを試遊すると、直径56mmの特製缶バッジがプレゼントされるという。

また、直販サイト「インティ・ダイレクト」徳島臨時出張所を併設して、『Grim Guardians』の最新グッズや、人気タイトル『蒼き雷霆 (アームドブルー) ガンヴォルト』シリーズのグッズなどを販売予定。イベントに来場した際は、寄ってみてはいかがだろうか。

【会場】

東新町一丁目商店街 〒770-0912 徳島市東新町2丁目34

【開催日時】

2023年5月6日~7日 10時~17時 ※7日は16時まで

【公式サイト】

https://www.machiasobi.com/access/index.html

「マチ★アソビvol.26」プレイアブル出展内容

■『 Grim Guardians: Demon Purge』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、2つのステージセレクトできるバージョン。2P同時プレイも体験可能で、遊んだ人には主人公の“しのぶ”と“真夜”、ライバル“くろな”がデザインされた直系56mmの大判缶バッチ(全3種)のうち1個をプレゼント。

■『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、『Bloodstained: Curse of the Moon』と『Bloodstained: Curse of the Moon 2』のデモバージョンで、遊んだ人には直径56mmの特製缶バッジ3種の中から希望の1種をプレゼント。

インティ・クリエイツGW(ゴールデンウィーク)セールを開催!

2023年のゴールデンウィークにあわせて、ニンテンドーeショップ、PS Store、Steamストアで、インティ・クリエイツの全タイトルをセール! 未プレイの人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【開催期間】

・PS Store/ニンテンドーeショップ:2023年5月10日23時59分まで

・Steamストア:2023年5月10日15時59分まで

【ストアリンク】

・PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals

・ニンテンドーeショップ:https://www.nintendo.co.jp/search/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84&mode=soft

・Steamストア:https://store.steampowered.com/search/?term=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

【ゲーム情報】

タイトル:Grim Guardians: Demon Purge(グリム・ガーディアンズ デーモンパージ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ発売。

発売日:

パッケージ版:発売中(2023年3月23日)

ダウンロード版:配信中(2023年2月23日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:3480円

CERO:D(17才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』

(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4 ※PS4版はパッケージ版のみ。

発売日:2023年7月13日 ※ダウンロード版は発売済み。

価格:

パッケージ通常版:4180円

パッケージ限定版:9980円

※ダウンロード版の『1』は980円、『2』は1480円

プレイ人数:1人~2人

CERO:C(15才以上対象)

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.