PS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』も発売中

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は2月22日、日本国内に向けてPlayStation 5(PS5)向け次世代バーチャルリアリティシステムPlayStation VR2(PS VR2)を、本日より発売したと発表。

また、PS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』を同梱した「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」および、PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンドも発売中だ。

PS VR2のタイトルについては、PlayStation Studiosおよびソフトウェアメーカー各社から、40を超えるタイトルがローンチ期に発売予定となっている。

各製品の希望小売価格は以下の通り。各国・地域での発売状況は、現地の輸入規制に応じて異なる場合があるという。

●PlayStation VR2

価格:7万4980円/549.99ドル/599.99ユーロ/529.99ポンド

内容物:PS VR2ヘッドセット、PS VR2 Senseコントローラーおよびステレオヘッドホン

●PlayStation VR2“Horizon Call of the Mountain”同梱版

価格:7万9980円/599.99ドル/649.99ユーロ/569.99ポンド

内容物:PS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』のダウンロード版プロダクトコード、PS VR2ヘッドセット、PS VR2 Senseコントローラーおよびステレオヘッドホン

●PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンド

価格:5480円/49.99ドル/49.99ユーロ/39.99ポンド

PS5本体のUSB端子を使用することなく、設置するだけでPS VR2 Senseコントローラーを簡単に充電可能。

PS VR2の特徴

PS VR2では、ユニークなゲーム体験を可能にする「PS VR2 Sense テクノロジー」により、ヘッドセットの振動、視線トラッキング、3Dオーディオ、PS VR2 Senseコントローラーのアダプティブトリガー、ハプティックフィードバックなどのさまざまな機能を搭載。

プレイヤーはこれらの機能に対応したゲームを通じて、五感に訴えかける豊かなゲーム体験や圧倒的な没入感を楽しめる。

さらに、ヘッドセットに搭載したカメラによるコントローラーのトラッキングや、高精細な4000×2040のHDRビデオフォーマット(片目当たり2000×2040)への対応によって、次世代にふさわしいバーチャルリアリティの世界を体験可能だ。

PS VR2のヘッドセットは快適に使えるよう設計されており、現行モデルと比較して若干のスリム化と軽量化を実現したほか、ヘッドセットに新たに設けた通風孔による効果的な換気や、プレイヤーの目の間隔にあわせてレンズ間の距離をカスタマイズできるレンズ調整ダイヤルを搭載している。

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

製品名:PS VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

・PS VR2専用ソフトウェア『Horizon Call of the Mountain』ダウンロード版(プロダクトコード)※1、※2

※1:システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※2:このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Network(PSN)のアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2028年3月31日です。

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万9980円

製品名:PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンド

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:5480円

