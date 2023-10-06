  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023October

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開

発売中、これから発売のPS VR2対応タイトルを紹介！

PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開

2023年10月06日 14時05分更新

文● Zenon／ASCII

PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月6日、PlayStation VR2（PS VR2）の新たな紹介映像“次の「現実体験」を見つけよう｜PlayStation VR2”を公開した。

　映像では、すでに発売中の『Horizon Call of the Mountain』『グランツーリスモ７』『バイオハザード ヴィレッジ』『Firewall Ultra』『Synapse』『Crossfire: Sierra Squad』『Green Hell VR』のプレイ映像を紹介。

　また、2023年10月4日に発売したばかりの『Project Wingman Frontline 59』、そして2023年11月17日に発売予定かつPS VR2専売の新作『Tiger Blade』の映像も公開しているので、要チェックだ。

・次の「現実体験」を見つけよう｜PlayStation VR2
https://www.youtube.com/watch?v=AjJy7K-yw_o

【スクリーンショット】

PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開
PS VR2の新CM“次の「現実体験」を見つけよう”が公開

【製品情報】

製品名：PlayStation VR2
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
内容物：
・VRヘッドセット
・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属
・USBケーブル（コントローラーのペアリングと充電用）
・ステレオヘッドホン
・イヤーピース3セット
・印刷物一式
発売日：発売中（2023年2月22日）
価格：7万4980円

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.
©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています