ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月6日、PlayStation VR2(PS VR2)の新たな紹介映像“次の「現実体験」を見つけよう|PlayStation VR2”を公開した。

映像では、すでに発売中の『Horizon Call of the Mountain』『グランツーリスモ7』『バイオハザード ヴィレッジ』『Firewall Ultra』『Synapse』『Crossfire: Sierra Squad』『Green Hell VR』のプレイ映像を紹介。

また、2023年10月4日に発売したばかりの『Project Wingman Frontline 59』、そして2023年11月17日に発売予定かつPS VR2専売の新作『Tiger Blade』の映像も公開しているので、要チェックだ。

https://www.youtube.com/watch?v=AjJy7K-yw_o

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

