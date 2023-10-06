ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月6日、PlayStation VR2（PS VR2）の新たな紹介映像“次の「現実体験」を見つけよう｜PlayStation VR2”を公開した。
映像では、すでに発売中の『Horizon Call of the Mountain』『グランツーリスモ７』『バイオハザード ヴィレッジ』『Firewall Ultra』『Synapse』『Crossfire: Sierra Squad』『Green Hell VR』のプレイ映像を紹介。
また、2023年10月4日に発売したばかりの『Project Wingman Frontline 59』、そして2023年11月17日に発売予定かつPS VR2専売の新作『Tiger Blade』の映像も公開しているので、要チェックだ。
・次の「現実体験」を見つけよう｜PlayStation VR2
https://www.youtube.com/watch?v=AjJy7K-yw_o
【スクリーンショット】
【製品情報】
製品名：PlayStation VR2
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
内容物：
・VRヘッドセット
・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属
・USBケーブル（コントローラーのペアリングと充電用）
・ステレオヘッドホン
・イヤーピース3セット
・印刷物一式
発売日：発売中（2023年2月22日）
価格：7万4980円
©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.
©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう