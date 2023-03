ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は3月23日、日本国内においてPlayStation 5(PS5)用バーチャルリアリティシステムPlayStation VR2(PS VR2)を初体験された人の声やプレイシーンを集めたスペシャルトレーラーの第1弾「【PS VR2】初体験トレーラーHIKAKIN Ver.」を、プレイステーション公式YouTubeチャンネルにて公開した。

・【PS VR2】初体験トレーラー HIKAKIN Ver.

https://www.youtube.com/watch?v=lPWttMcB_mM

本映像では、人気クリエイターHIKAKIN(ヒカキン)さんがPS VR2を初めてプレイし、『バイオハザード ヴィレッジ VR モード』『Horizon Call of the Mountain』『Kizuna AI - Touch the Beat!』『ALTAIR BREAKER(アルタイル ブレイカー)』『グランツーリスモ7』VRモードの5タイトルを体験。PS VR2や各タイトルの感想、魅力などを紹介している。

『バイオハザード ヴィレッジ VR モード』で、没入感や大量に出現するクリーチャーに驚き叫び続ける様子や、「マジでこの世界にいるみたい」と称する『Horizon Call of the Mountain』のプレイの様子など、叫びあり、笑いありの見どころ満載のトレーラーなので、チェックしてみてはいかがだろうか。

また、ASCII GAMESではPS VR2のレビュー記事も掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・開梱や片付けが非常にラク!PlayStation VR2(PS VR2)発売直前の先行プレイレビュー

https://ascii.jp/elem/000/004/125/4125695/

HIKAKINさんのPS VR2を体験した感想と動画ハイライト

「現実に帰ってきたくなかったです。」「リアルすぎるこれ︕ついに来たね︕」「(PS VR2を)外したのに、ここも仮想の空間なんじゃないか、みたいな感じしてるんですよね。」「マジですごかったです。」など、初めて遊ぶPS VR2に大興奮、そして大好評の様子だった。

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

製品名:PS VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・PS VR2専用ソフトウェア『Horizon Call of the Mountain』ダウンロード版(プロダクトコード)※1、※2

※1:システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※2:このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Network(PSN)のアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2028年3月31日です。

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万9980円

製品名:PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンド

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:5480円

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

©Kizuna AI / Developed and Published by Gemdrops, Inc.

©2022-2023 Thirdverse, Co., Ltd.

©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。