ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は8月25日、PlayStation VR2(PS VR2)用ファーストパーソンシューティング『Firewall Ultra』を配信開始した。価格はスタンダードエディションが4480円、ゲーム本編に各種DLCが付属するデジタルデラックスエディションが6480円となる。

本作は、PS VR2向けとして飛躍的な進化を遂げたファーストパーソンシューティング「Firewall」シリーズの最新作。影に包まれた裏の世界で、傭兵部隊の一員となって危険と隣りあわせのマルチプレイヤー・タクティカルアクションに参戦しよう。

戦略を練って独自のプレイスタイルを考案し、熟練のコントラクター、カスタマイズ可能な武器とロードアウト、さまざまなハイテク装備を駆使して、極秘任務を遂行していく。

任務達成にはプレイヤー同士のコミュニケーションが鍵。PS VR2に搭載している内臓マイクを使って直接会話も可能なので、仲間と情報共有を図りながら、時にはPlayStation VR2 Senseコントローラーのフィンガータッチ機能を使った直感的なジェスチャーを駆使して、敵の目をかい潜ろう。

PlayStation Storeページ

https://store.playstation.com/concept/10003761

『Firewall Ultra』 ロンチトレーラー

URL:https://youtu.be/liZsEuk3WMY

■『Firewall Ultra』のモード紹介と今後の予定

本作ロンチ時には8つのマップがあり、4対4のPvPオンラインマルチプレイと、最大4人で協力して敵AIと戦うPvEモードが楽しめる。

PvPモード「コントラクト」では、各4名で構成された2チームでさまざまなマップを舞台に緊張感に満ちた戦闘を繰り広げ、3ラウンド制のマッチで勝敗を競いあう。

防衛チームは機密情報の入ったラップトップ1台をさまざまなガジェットや武器を駆使して守り、攻撃チームはアクセスポイントからセキュリティを突破してラップトップのハッキングを目指す。

相手チームの死角に地雷を設置して奇襲を仕掛けたり、扉にドアブロッカーを設置して守りを固めたりと、戦術はさまざま。攻撃チームは時間切れになる前に仲間と協力し、マップを慎重に進んで機密情報を暴いていこう。

PvEモード「エクスフィル」では、最大4名のプレイヤーで3台のラップトップのデータを保護するミッションに挑む。エクスフィルのミッションを開始したら、まず2つあるアクセスポイントのいずれかをハッキングし、ラップトップの場所を突き止め、攻撃の計画を立てることになる。

二手に分かれてより広く探索するか、身を寄せあって互いの背後をカバーし続けるか、通路をひっそりと移動し、できるだけ長く身を隠し続けるか、乱戦を始めるかはプレイヤー次第だ。

ロンチ時にはマップは8つだが、今後一年をかけて新たなマップ、新たなCO-OPモード、コントラクターやスキル、武器などの報酬などが追加されていく予定だ。ぜひ、発売後も長く本作を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:Firewall Ultra

ジャンル:シューティング

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:First Contact Entertainment

プラットフォーム:PlayStation VR2

配信日:配信中(2023年8月25日)

価格:

スタンダードエディション:4480円(ダウンロード版)

デジタルデラックス エディション:6480円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~8人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上のみ対象)

©Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by First Contact Entertainment Inc. Firewall and Firewall Ultra are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment, LLC.

※プレイにはPlayStation 5およびPS VR2が必要です。PS VR2の対象年齢は12歳以上です。オンラインマルチプレイモードを遊ぶにはインターネット接続およびPlayStation Plus(PS Plus)への加入が必要です。PS Plusは、解約されるまでの間、継続的に課金される有料の定期サービスです。年齢制限が適用されます。詳細は利用規約(play.st/psplus-usageterms)をご確認ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PlayStation VR2 Sense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほかの記載されている名称は各社の商標または登録商標です。