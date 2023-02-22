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開梱や片付けが非常にラク！PlayStation VR2（PS VR2）発売直前の先行プレイレビュー

2023年02月22日 18時15分更新

文● Zenon／ASCII

　2023年2月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売予定のPlayStation 5向け新型VR機器「PlayStation VR 2（以下、PS VR2）」。ASCII編集部にも実機が届いたので、発売直前の先行レビューをお届けする。

まずは開梱作業。いつになっても新作の箱を開ける瞬間はワクワクするものだ

中身はVRヘッドセットとPS VR2 Senseコントローラー（L）（R）、ステレオヘッドホンとUSB Type-Cのケーブルが1本、取扱説明書が入っていた。画像はヘッドセットとコントローラー

ヘッドセットに付いているUSB Type-Cケーブルを、PS5前面の端子にプスリ。本体の接続はこれだけなので、拍子抜けするくらいラク。なお、ケーブルの長さは4m以上あったので、多少動いても引っ張ってしまう心配はなさそうだ

PS5とヘッドセットの電源を入れると、ブルリと内蔵モーターが震えて起動。スコープに光が宿る。電源ボタンは前面スコープ下の真ん中あたりで、画像左のボタン（かぶった際は右側）がシースルービューを起動するファンクションボタンだ

ディスプレイを見ながら初期セットアップを進めていく。専用コントローラーのペアリングに、付属しているもう一本のUSBケーブルを使う

レンズ間距離やアイトラッキングの調整、プレイエリアの設定など、表示された指示に従うだけで5分もかからずに終わった

新機能シースルービューのおかげで、ヘッドセットを外さなくても周囲の景色が見えるように。コントローラーの位置もこの通り、バッチリわかる

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