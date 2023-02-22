2023年2月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売予定のPlayStation 5向け新型VR機器「PlayStation VR 2（以下、PS VR2）」。ASCII編集部にも実機が届いたので、発売直前の先行レビューをお届けする。
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2023年2月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売予定のPlayStation 5向け新型VR機器「PlayStation VR 2（以下、PS VR2）」。ASCII編集部にも実機が届いたので、発売直前の先行レビューをお届けする。
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