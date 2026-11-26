株式会社Zebras and Company（以下、Z&C）は11月18日、「ゼブラ企業」向けに融資性資金を提供する新ファンド「Dazzle Debt Fund（ダズル・デット・ファンド）」の設立を発表した。あわせて、財務情報に加えて企業が築いてきた信頼関係や経営基盤から事業の持続性を捉える独自の企業評価手法「ゼブラレンズ」の枠組みを公開した。ゼブラ企業とは、急成長や大型上場（IPO）を重視する「ユニコーン企業」に対し、社会課題の解決と持続可能な利益創出の両立を目指す企業を指す。

Z&Cは2021年の創業以来、ゼブラ企業への株式出資と経営支援を手掛けてきた。しかし、ゼブラ企業にとっては、長期的な事業開発向けのエクイティ資金とは別に、日々の事業運営や成長過程で生じる短期の運転資金・つなぎ資金で、事業特性に合った調達手段を確保することが課題となっていた。例えば、行政の委託事業・補助金事業における入金前の人件費や外注費の先行支払い、受注拡大に伴う仕入れ・在庫の増加など、支出と収入の時期にタイムラグが生じる場面で、従来の金融評価だけでは事業の実態に合った資金を確保しにくいケースがあったという。

新設された「Dazzle Debt Fund」では、主に運転資金やつなぎ資金を対象に、投資先企業が発行する社債の引受（貸金業登録の完了後は融資も予定）によって1000万円〜1億円の融資性資金を提供する。

また企業評価手法「ゼブラレンズ」では、従来の「財務内容・事業性」の分析に加え、経営者の価値観やチームの実行力、組織体制などをみる「経営基盤」と、顧客・従業員・取引先・地域などとの継続的な関係性や対話をみる「社会関係資本」の2領域を計17項目で整理。経営者との対話や関係者への確認を通じて、単なる取引年数だけでなく、課題が生じた際の対話や相互協力の具体的な実績など関係の質を確かめることで、財務数値に表れる前の事業持続性を判断材料に組み込む。