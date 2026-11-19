株式会社ベースマキナは11月16日、カスタマーサポート業務の自動化を支援するAIサービス「テクサポAI」の正式提供を開始したと発表した。

法人向けSaaSなどの現場では、顧客から届いた製品の仕様確認や不具合の相談をサポート担当者が解決できず、開発エンジニアへ調査を依頼するケースが多い。そのため、エンジニアの作業が頻繁に中断されるほか、顧客データの確認にも時間がかかる課題があった。また、サポート業務にAIを導入しようとしても、AIに自社の業務手順や知識を覚えさせ、回答の正確さを事前にチェックする作業に大きな手間がかかっていた。

同サービスは、チャットツールのSlackやMicrosoft Teams上で、問い合わせの調査から回答作成までを自動で行うAIだ。過去のチャット履歴やGitHubのプログラムコード、Notionの社内資料、データベースなどを横断して調べ、参考にしたコードや資料のリンクを添えて回答する。

今回の正式提供にあわせ、過去のチャット履歴などから「どうやって調べてどう答えるか」というAI用のマニュアルを自動作成する「AIオンボーディング」、本番のチャットに投稿する前に模擬質問でAIの調査手順や回答を確認できる「AIトレーニング」、複数の想定質問を一括で試して正答率を判定する「AIテスト」を搭載する。