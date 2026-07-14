



SwitchBotは東京で「10周年記念 新製品発表会」を開催した。「Beyond Smart.」をテーマに掲げ、従来の家電操作や自動化に加え、AIロボティクス技術を融合させた新たな製品群を発表した。

個性を育てながら持ち歩ける

手のひらAIペット

「KATAフレンズ mini」



KATAフレンズ miniは、バッグに取り付けて外出先へ連れ出せる手のひらサイズのAIペットだ。

触れ合いや会話を楽しめるほか、SwitchBotのスマートホーム機器と連動した音声操作にも対応する点が特長である。サイズは125 × 85 × 128 mmで、重さは180gだ。

価格はWi-Fiモデルが1万7980円、4G・Wi-Fiモデルが1万9980円で、発売予定時期は2027年2月16日。

KATAフレンズ miniには、本体カラーや性格のラインアップとして「ミルク」「サクラ」「ビター」「ソーダ」の4種類が用意されており、好みの性格を選んでコミュニケーションを重ねることで個性が育つ仕様となっている。

撫でる行為に対して瞳の表情や音声、イナズマの光で可愛らしく反応する演出を備え、日々の出来事についての雑談やおしゃべりを楽しむことができる。

さらにSwitchBot製品と連携し、声による家電操作のインターフェースとしても機能する。

なお、会話機能やデバイス連携操作を利用するには有料プランへの加入が必要となる。たっぷりプランは月980円（年払い9800円）で1日60分までの会話が可能、むげんプランは月1980円（年払い1万9800円）で、会話時間の上限はない。

自然な言葉で家電を操作する

スマートリモコン

「ハブ4」



ハブ4は、「Hello Kata」と話しかけることで意図を解釈し、家電操作を提案する次世代スマートリモコンである。赤外線家電からSwitchBotデバイスまでを一括管理できる点が特長である。

価格は1万9980円で、11月18日より発売および予約受付が開始される。12月7日までキャンペーン価格で15%OFFの1万6983円となる。

従来の決まった音声コマンドを記憶させる必要がなく、「ちょっと寒い」「そろそろ寝るよ」といった日常の自然な発話からユーザーの意図を汲み取り、状況に応じた操作提案を行う音声アシスタント機能を備えている。

本体正面には2.8インチのディスプレイを搭載しており、天気予報や室内の温湿度、対応するスマートロックの施錠状態などをひと目で確認できる。話しかけた際には「目」の表情が変化する視覚的フィードバックを提供する。

本体には手元で直感的に操作できる4つのショートカットキーと、温度や音量を細かく調整できるダイヤルも装備する。赤外線家電やストリーミング機器の操作に加え、Matter規格を経由したApple Homeとの連携にも対応する。

世界最小級のローラー床洗浄機

お掃除ロボット

「S30」



S30は、日本の住環境に合わせた直径約28cmの小型ボディを実現した世界最小級のローラー床洗浄ロボットだ。

価格は8万9800円で11月18日より発売される。追加の給排水自動化「水交換ステーション」の価格（税込）は2万1780円である。予約販売キャンペーンで、12月7日まで20%OFFの7万1840円となる。

ロボットの直径を約28cmに抑えたコンパクト設計により、椅子の脚まわりや狭い家具のすき間へスムーズに入り込んで清掃を行うことができる。

水拭き機構には、約1kg相当の加重でローラーを床面に押し当てながら汚れを拭き取る方式を採用し、自律洗浄と汚水の即時回収を並行して行うことで常に清潔なローラーで床を拭き上げる。さらに、ローラーが本体外側へとスライドする可動機構により、壁ぎわ0mmまで拭き残しなく清掃することが可能である。

マックスモード時には最大1万5000Paの強力な吸引力を発揮し、毛絡みを抑える特殊ブラシ、AIカメラ、レーザーセンサーによる障害物回避機能を搭載する。付属の全自動ステーションはゴミ収集、ローラー洗浄、温風乾燥を完全自動で行う。

顔パスで帰宅

スマートロック

「ロックUltra Max 顔認証ドアベルセット」



非接触の顔認証解錠から映像を用いたリアルタイムの来客応対までを一体化したスマート玄関システム。ドアベルとサムターン装置、スマホをセットで利用するもので、鍵を取り出さずに施解錠を行える利便性と高いセキュリティを両立している点が特長だ。

価格は4万8980円で11月18日発売。こちらも12月7日まで15%OFFで4万1633円となる。

鍵やスマホを取り出すことなくカメラに顔を見せるだけで即座に施解錠が行われ、解錠時の撮影画像は自動記録されてアプリから家族の帰宅履歴を確認できる。

来訪者が訪れた際にはスマホ画面で顔を確認しながら外出先からでも双方向通話や遠隔解錠が行えるドアベル機能を備える。解錠手段として顔認証のほか、Suicaをはじめとする交通系ICカードや、来客向けに発行できる期限付きQRコードなど多彩な認証方式をサポートする。

内部駆動部には70rpmのハイパワーモーターと精密回転制御を搭載し、サムターンを約0.21秒（90度回転時）で高速施解錠する。鉄製ドアには強力マグネットで直接装着でき、木製やアルミ製ドアに対しても付属プレートを用いることで容易に取り付けられる。

パン・チルト機能内蔵

屋外防犯カメラ

「屋外ソーラーカメラ3MP モニターセット」



ソーラー給電と全方位のパンチルト機能を備え、室内モニターとスマホアプリの両方から映像確認が可能な見守りカメラシステムである。太陽光による自律充電と手軽な設置運用が特長である。

価格はカメラ1台付きモニターセットが3万2980円、カメラ2台セットが4万9980円、カメラ4台セットが8万9980円、カメラ単体が1万9980円で、11月18日発売。こちらも12月7日まで15%OFFでカメラ1台セットが2万8033円、2台が4万2483円となる。

付属の専用モニターステーションを室内に設置することで屋外の状況を即座に映像確認でき、外出先からはスマートフォンアプリ経由でのアクセスが可能で、最大8台までのカメラを単一システムで一括管理できる。

水平および垂直方向へのパンチルト駆動と自動人物追尾機能を組み合わせることで、死角の少ない広範囲な監視を実現する。太陽光パネルによる自動充電に対応しており、定期的なバッテリー取り外し作業を不要としている。

イベント検知時の録画映像（別売microSDカードが必要）はモニター上でタイムラインから再生でき、インターネット回線が切断された緊急時でもローカル接続により映像表示および録画が継続される仕様となっている。

生成AIによるアート作成機能も搭載

フルカラー電子ペーパー額縁

「AIアートキャンバス2」



発光しないフルカラーE Inkパネルを採用し、紙に描かれた絵画と同等の質感で作品を表示できる電子ペーパー額縁だ。インテリアに馴染む質感と生成AIによるアート作成機能が特長である。

価格は7.1インチが2万9980円、13.3インチが6万9800円、31.5インチが26万9800円で11月18日発売。こちらも12月7日まで15%OFFとなり、2万5483円、5万9330円、22万9330円となる。

従来の電子額縁にあった白い外周余白を排除し、額縁の内側全面に作品が広がるベゼルレスデザインを採用。バックライトを発しないフルカラー電子ペーパーにより、部屋のインテリアに自然と溶け込む反射光表示を実現する。

本体には名画500点が標準内蔵されているほか、スマートフォンから撮影写真をアップロードして表示させることも可能。

本体を3回ノックする操作や指定スケジュールによる画像自動切り替えに対応する。また、マイクに向かって言葉を伝えるだけで生成AIがオリジナルの絵画を作成する「AI Studio」（有料サービス）を搭載する。

充電式バッテリー駆動により配線工事なしで壁掛け設置でき、1日1回の画面更新条件において最長約3年間のバッテリー駆動を可能にしている。

ローラーでカーテンレールを走行

自動開閉デバイス

「カーテン4」



カーテン4は、既存のカーテンレールへ後付け装着するだけで毎日のカーテン開閉を自動化するスマートホームデバイスだ。静音性と充電作業の利便性を高めた最新モデルである。

価格はロングバッテリーモデル1台が1万1980円、ロングバッテリーモデル2台セットが1万9980円、ソーラーセット1台が1万1980円で12月15日より順次発売される。

レールに取り付けた本体が設定時刻やアプリ操作に応じて走行し、朝の自動オープンや夜間の自動クローズを実行する。新開発の着脱式バッテリー構造を採用しており、本体をレールから取り外すことなくバッテリーユニットのみを脱着して充電を行える利便性を備える。

設置時の位置決め用マグネットが不要となり、使用に伴う停止位置のズレを自動で補正する機能を搭載する。日当たりの良好な窓環境向けには、日光を受光して充電の手間を解消するソーラー給電ユニット同梱モデルも用意される。

ダブルベッドでも一人ずつ調節

温水・冷水温度調節トッパー

「moera スマートマットレストッパー」



既存のベッドやマットレスの上に敷いて使用し、睡眠中のシート温度を自動調節する冷暖房機能付きマットレストッパーである。ベッドを買い替えることなく快適な睡眠温度環境を手に入れられる点が特長である。価格および発売予定時期は後日発表予定だ。

左右独立して「温水」や「冷水」を循環させるもので、冷却は10℃、加熱は49℃まで設定できる。一つのベッドで就寝する二人それぞれが異なる温度に設定して好みの暖かさ・涼しさを維持できる点が大きな特徴である。