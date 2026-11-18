11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。サムスン日本研究所のブースでは、新たな立体音響フォーマット「Eclipsa Audio（エクリプサ・オーディオ）」が紹介されていた。

Eclipsa Audioは、SamsungとGoogleが共同で推進する次世代の立体音響技術。音を左右だけでなく、前後や上下からも聞こえるようにすることで、まるでその場にいるかのような臨場感を再現できるのが特徴だ。

最大7.1.4chに対応！ しかもオープンソースでロイヤリティーフリー

Eclipsa Audioの大きな特徴は、オープンソースかつロイヤリティーフリーの音声フォーマットであること。GoogleやSamsungなどが参加するAlliance for Open Media（AOMedia）の音声規格「IAMF」をベースとしており、技術の利用にあたってライセンス料を支払う必要がない。

一般的に立体音響といえば「Dolby Atmos」などが知られているが、Eclipsa Audioはオープンな規格を採用することで、映像制作会社や配信事業者が導入しやすい環境を目指している。

対応する音声構成も幅広い。一般的なステレオ（2ch）から5.1ch、7.1chのサラウンド、さらに最大7.1.4chのイマーシブ・オーディオまで対応する。7.1.4chとは、周囲に配置する7つのスピーカー、低音用の1チャンネル、頭上方向の4つのスピーカーを組み合わせた構成だ。

また、すでにYouTubeやSamsung TV Plus、KORGの高音質動画配信システム「Live Extreme」などがEclipsa Audioに対応している。対応するテレビやサウンドバーなども増えており、立体音響を楽しめる環境が徐々に広がっている。

実際に聴き比べると違いは歴然！

ブースでは、通常のステレオ音声とEclipsa Audioによる立体音響を聴き比べるデモンストレーションが実施されていた。

実際に体験してみると、両者の違いはかなり大きい。ステレオ音声でも演奏そのものは十分に楽しめるが、Eclipsa Audioでは音の広がりや立体感が一段と増し、まるで演奏している空間の中に入り込んだような感覚になる。

特に印象的だったのが、ライブ会場の歓声や拍手の聞こえ方だ。ステレオ音声では左右から聞こえていた音が、Eclipsa Audioでは自分の周囲を取り囲むように自然に広がる。観客の歓声が会場全体から湧き上がってくるようで、実際にライブ会場にいるかのような臨場感が味わえた。

もちろん、こうした立体音響を最大限に楽しむには、対応する再生機器やコンテンツが必要になる。ただ、Eclipsa Audioはロイヤリティーフリーという特徴があり、今後さらに多くの配信サービスや機器へ普及する可能性を秘めている。

ライブ映像はもちろん、映画やスポーツ中継などでも、音の広がりが変わるだけで視聴体験は大きく変化する。Eclipsa Audioは、そんな新しい映像体験を身近なものにしてくれそうな技術だ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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