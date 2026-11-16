ヒューマノイド派遣サービスに掃除を頼んでみた／AIの「断る力」に危うさ

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

時給30ドル、派遣ヒューマノイドに自宅の掃除を頼んでみた

米サンフランシスコ市内で、ヒューマノイド（人型ロボット）による清掃サービスが始まった。予約してやって来たのは身長約137センチのかわいらしいロボット。ただし自律型ではなく、人間が遠隔操作している。仕事は丁寧だが動きは遅く、階段では酔っ払いのようによろめいた。

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「申し訳ありません、それはできません」AIの拒否能力が抱える危うさ

危険な要求を断る拒否能力は、現在のAIの安全性を支える「耐力壁」になっている。だがその仕組みは確率的で穴が多く、脱獄によって繰り返し突破されてきた。一方で拒否を厳しくすれば、無害な質問まで退け、国家による検閲の道具にもなりかねない。

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「悪事は割に合わない」をAIにも、逆ゲーム理論で探る安全対策

ケーキを切る人と先に選ぶ人を分ければ、切る側は均等に切ろうとする。こうした仕組みを設計する「逆ゲーム理論」を、AIの安全対策に応用する研究が出てきた。AIの内部が分からなくても、ルールを守るほうが得になる仕組みを作ればよいという発想だ。

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データセンター需要で変圧器も不足、「半導体変圧器」に高まる期待

送電網に欠かせない変圧器は、データセンターなどの電力需要の急増に供給が追いつかず、米国では大型品の納期が最長5年に延びている。そこで期待されるのが、半導体で電気を制御して小型化と高効率化を図る「半導体変圧器（ソリッドステート変圧器）」だ。

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米国で広がるデータセンター反発、問題は「電力そのもの」か

データセンターへの反発について、オープンAIの幹部は「社会の不安の代理対象」、つまり文化戦争だと見る。だが、世界最大のデータセンター集積地であるバージニア州「データセンター・アレー」を訪ねた筆者は、反発の核にあるのは膨大な電力需要という物理的な問題だと確信するに至った。

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温暖化が温暖化を呼ぶ、気候モデルに織り込まれない「隠れた排出」

永久凍土の融解や山火事の激甚化など、温暖化そのものが引き起こす排出だけで、今世紀中に世界の気温が0.2〜0.4℃上乗せされる可能性がある。だが国連の主要な気候報告書のモデルは、こうした効果を十分に織り込んでいない。

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バーナーズ＝リーの夢から25年、AIエージェントがWebを変え始めた

ティム・バーナーズ＝リーはかつて、ソフトウェア・エージェントが人間に代わってWebを巡る未来を描いた。その夢は、大規模言語モデル（LLM）を使ったAIエージェントによる「エージェンティックWeb」という別の形で実現しつつある。人間のために作られてきたWebは、この変化を生き延びられるのか。

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テキサスで民主党が躍進、AIデータセンター建設ラッシュに逆風

全米で最も急成長するデータセンター市場のテキサス州で、民主党が知事選と連邦上院選に勝利した。次期知事のヒノホサは、データセンターの新規開発を一時停止するモラトリアムを求めている。ただ、市や郡の権限や建設労組の反発もあり、事態はそう単純ではない。

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