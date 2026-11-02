先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第404回
コンピューターはどこまで進歩できるか？／「あと数年」が続く全固体電池 実用化は？
2026年11月02日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
コンピューターはどこまで進歩できるか？ 物理限界まで残る余地
ムーアの法則をはじめ、コンピューターの性能向上を支えてきたスケーリング則は軒並み鈍化している。だが、それらは物理法則ではない。量子力学などが定める計算の究極の限界は、現在の性能をはるかに超えたところにある。
「未来」の現在：「あと数年」が続く全固体電池、実用化はいつ？
液体電解質を固体に置き換える全固体電池は、充電時間の短縮や長寿命化、発熱の抑制が期待される。トヨタは10分以下の充電で最大約1200キロメートル走れる車を目指す。進捗度は10段階で7。実現可能性は示されたが、何が未知かも分からない「未知の未知」が残る。
安全性も利益も追う IPOを控えたアンソロピック、見えない素顔
アンソロピックがIPOに向けた目論見書を提出した。同社はAI安全性の研究組織であると同時に、利益を追求する巨大企業でもある。見る人によって異なる顔を見せ、自社に有利な物語で議論を主導してきた企業を、私たちはどこまで信頼すべきなのか。
Webは誰のためのものか？ AIエージェント急増で「人間優先」揺らぐ
Webはこれまで、主に人間が使うものとして設計されてきた。だが、予約や価格交渉を代行するAIエージェントが普及し始め、Webはエージェントに合わせて作り替えられていく可能性がある。取り残された人間にとって、Webは使いづらい場所になりかねない。
ロボットにも「革命」はやってくるか？ヒューマノイド熱狂の現実
ダンスを披露し、飲み物を配る人型ロボットの動画を目にする機会が増えた。だが、こうしたデモには遠隔操作や入念なプログラムに頼るものが多く、実用に足る成功率にもまだ届かない。生成AIで起きた革命は、ロボットにも訪れるのか。
死後も「自分」でいられるか？ 心の保存を目指す大胆な構想6つ
頭部の移植、脳の段階的な置き換え、記憶のクラウドへのアップロード。死後も心を存続させようと、一部の技術者たちがさまざまな方法を模索している。米政府の資金援助を受ける研究もあるが、多くはまだ実現の見通しが立っていない。
「未来」の現在：防げるはずの交通事故死、なぜゼロにできないのか？
交通事故死は予防可能な主要な死因の1つとされながら、世界で毎年100万人以上の命を奪っている。カナダのエドモントンは制限速度の調整などで、5年間で交通事故死を63％減らした。進捗度は10段階で6。方法はすでに分かっており、課題は実行に移す資金と意志の確保だ。
牛肉をなくすのは不可能だった？ 「おいしさ」で攻めるブレンドミート
2035年までに畜産業をなくす——インポッシブル・フーズの創業者がそう語ったのは2019年のことだ。だが植物由来の代替肉は失速し、米国の牛肉消費は2025年に前年比4.3%増えた。いま広がり始めているのは、肉に植物性原料を混ぜた「ブレンドミート」だ。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
eムック最新刊「宇宙開発・新局面 月・火星、その先へ」
2026年4月、アルテミスⅡの宇宙飛行士4人が月を周回し、人類が地球から到達した最遠距離の記録を塗り替えた。NASAは史上初の原子力推進宇宙船で火星を目指し、民間企業は観光客を迎える商業宇宙ステーションの運用に乗り出す。その一方で、火星の岩石を持ち帰る計画は資金を断たれ、米国は中国に先を越されようとしている。地下深くで続くダークマター探索も「ニュートリノの霧」に阻まれている。再び加速する宇宙開発の最前線と、その行く手に立ちはだかる壁を追った。
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