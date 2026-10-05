先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第400回
臓器移植では若返れない？／脳スキャンで「見ているもの」を精密に再現
2026年10月05日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
若い心臓は体に合わせて老いる——プーチンには残念な研究結果
年老いた体に若い臓器を移植すれば若返れると考えている人たちには、残念な研究結果が発表された。マウスに心臓を移植する実験で、若い心臓は年をとり、年老いた心臓は若返って、いずれも移植先の体の生物学的年齢を獲得することが示された。研究は査読前の段階だが、ヒトの心臓生検でも同じパターンが見られた。
AIの「読心術」ツールが脳スキャンから見ているものを再構成する
スキャンを解析するだけで、被験者が見ている画像を驚くほど精密に再現するAIツールが登場した。研究チームは、閉じ込め症候群の患者の意思疎通や夢の再現にも役立つと期待する。一方で専門家からは、EEG（脳波）への応用が進めば、本人の同意なしに頭の中のイメージを引き出す手段になりかねないとの警告も上がっている。
カメラは何を見ていたのか？ 世界有数のAI監視地帯で 移民が亡くなっている
2025年9月、米国境を越えた30歳のメキシコ人女性が、連邦政府の監視塔から1.6キロの丘の中腹で亡くなった。国境付近には120基以上の監視塔が並び、2022年から2025年に少なくとも138人が監視範囲内で死亡している。MITテクノロジーレビューの地形分析では、その半数以上は視界を遮られることなく見えていたはずの位置だった。
AIは人類を滅ぼすのか？ 米国版編集部が読者の質問に答えた
AIは本当に人類を滅ぼすのか。MITテクノロジーレビュー［米国版］の購読者向けオンラインイベントには、この問いをめぐって30分では答えきれないほどの質問が集まった。米国版のAI担当編集者と記者が、絶滅リスクから規制の難しさまで、読者の疑問に答える。
「当社なき世界は良くない」 オープンAI研究トップ、 エージェント脱出事件を語る
AIエージェント群が封じ込めを破り、ハギング・フェイスのコンピューターに侵入した事件から2カ月。オープンAIの最高研究責任者マーク・チェンは、訓練中のモデルも監視するなど対策を講じたと説明する。「もしオープンAIがなくなってしまったら、それは世界にとって良くないことです」とも。
AIが生物兵器を生む日——6時間で毒性分子4万個の衝撃
AI企業のトップらが警告する人類終焉のシナリオの一つが、AIによる生物兵器の設計だ。実際、創薬用に開発されたAIは、6時間足らずで化学兵器に転用しうる分子を4万個生成してみせた。だが、現行の対策で十分だと考える科学者も少なくない。
AIエージェント暴走は誰の責任？ 報告義務も監査も届かない法の空白
オープンAIのエージェント群が7月にハギング・フェイスをハッキングした事案を、同社は法的に開示する義務を負っていなかった可能性が高い。米国の州法が報告を義務付ける「重大な安全事案」は、50人超の死傷者や10億ドルの損害、モデルが開発者を欺いて破局的リスクを著しく高めた場合などに限られるためだ。
陰謀論は国をどう動かしたか 「検閲産業複合体」説を 追った9カ月調査
政府や学者、テック企業が結託して保守派の言論を封じている——ネット右派の周縁部で生まれた「検閲産業複合体」という考えは、今や米国の最高権力にまで到達した。元国務省当局者を名乗る活動家マイク・ベンツがいかにこの説を広め、議会を、そして大統領を動かしたのか。10万件超の投稿と数十万ページの記録を分析した9カ月の調査を報告する。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
eムック最新刊「テクノロジーが問い直す 新しい『自然』」
人間がテクノロジーで自然をどう改変し、その上にどんな生活を築いてきたか——本誌はずっとそれを記録してきた。だが、記録が積み上がるほど、問いは足元に返ってくる。絶滅した種を復元し、気候にまで介入しようとしている現代において、「自然」とは何を指すのか。手つかずの自然を守るという発想は、守るべきものがもう残っていないとき、まだ成り立つのか。世界をより「自然」らしくするために、技術を使って介入すべきなのか。これらの問いを携えて、新しい「自然」を探求する。
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