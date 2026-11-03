このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

「CapCut World」で聞いたAIとクリエイターの現在地

AIでデザインが簡単になっても残る仕事　AIで変わる4人のクリエイターの仕事と人生

2026年11月03日 11時00分更新

文● MOVIEW 清水

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

動画編集アプリ「CapCut」初のグローバルコミュニティイベント「CapCut World」がシンガポールで開催された

　2026年9月5日、動画編集アプリ「CapCut（キャップカット）」は、初のグローバルコミュニティイベント「CapCut World」をシンガポールのCapella Singaporeで開催した。CapCutのユーザーは現在、世界170以上の市場で6億6000万人を超える。会場にはクリエイターや業界関係者、CapCutのスタッフなどが集まり、新機能の紹介や作品上映、ワークショップなどを通じて、動画編集の枠を超えた創作の未来をアピールした。

　ステージ発表とは別に、各国のクリエイターが順番に登場するメディア向けの質疑応答も行われた。今回は、個別に取材した日本のISSEIさんに加え、メディアセッションに登壇した日本のしまやすさん、インドネシアのErinatiさん、シンガポールのHenri Kangさんの話を紹介する。

ISSEIさんがAIに求めるのは、映像を作る時間より考える時間

　日本から参加したISSEIさんは、YouTubeのチャンネル登録者数が日本最多となる約7600万人に達するショート動画クリエイターだ。言葉を使わないコメディーで海外の視聴者にも親しまれており、TikTokで活動してきたことから、動画テンプレートが海外でも広く使われていることは知っていた。それでも、シンガポールの会場でさまざまな国のクリエイターを目にし、CapCutが世界的なツールなのだと改めて驚いたという。

　CapCutが世界で広く使われている理由にも納得だと、ISSEIさん。操作を始めるまでのハードルが低く、簡単な編集だけで終わらず、細かい部分まで自分で手を入れられるためだ。動画を撮ってすぐ公開したい人と、仕上がりを追い込みたい人が同じアプリを使えることが、CapCutの強みだと見ている。

　普段使っているAI機能を尋ねると、少し意外な答えが返ってきた。実は新しいAI機能を積極的に使い始めたのは最近で、以前から重宝していたのは顔の補正機能程度だったという。肌の質感を滑らかに整える機能で、ISSEIさんは動画版のプリクラに例えた。自分の肌の調子が気になるときに使っていたそうで、最新の生成AIばかりが便利な機能というわけではないらしい。

　とはいえ、今は新しい映像生成も積極的に試したいと考えているとのこと。これまではCapCutで編集中の動画から一部分を切り出し、別の生成AIサービスに渡して加工し、出来上がった映像をCapCutに戻すこともあった。問題は、生成が必ずしも一度で決まらないことだ。何回か試してようやく納得できる映像になっても、最後に画角を少し寄せたいだけで、別のサービスでまた作り直す羽目になる。

　その点、CapCutの中で生成から編集まで済ませられれば、ファイルを何度も行き来させる必要がない。大がかりな変更はAIに任せ、ほんの少し拡大したい場面ならタイムライン上で手動調整すればいい。技術的には似た映像を作れるサービスがほかにもあるが、作業の途中で使うツールを切り替えなくて済む違いは大きい。

　ISSEIさんがAIに期待するのは、編集作業の効率化にとどまらない。動画のアイデアを生み出す過程そのものも、AIによって大きく変わると考えているという。現在もCapCutのテンプレートから思いがけない発想を得たり、頭の中に浮かんだ映像を編集ツールで具体化したりしているのだ。

　さらに将来は、作りたい動画のイメージを言葉で伝えるだけで、AIが何通りものストーリーボードを提案し、そこから自分の表現に合うものを選べるようになるかもしれないと考えているそう。AIに言われた通りに作るのではなく、自分にはなかった発想を取り込みながら、作品をより面白くしていく。そんな創作のパートナーとしての可能性を感じているようだ。

「AIは自分の時間を作ってくれるし、自分の枠組みにはないものを提案してくれます。ただ、どんなものが人に刺さるのか、データを見ながら改善を重ねていくのは、まだ人間がするべき部分だと思うんです。自分が今後どんなアイデアを作り、何を伝えたいのか。そういうコアなことに使う時間を作ってくれる、パートナー的な存在ですね」（ISSEIさん）

AIは創作のアイデアを考える時間を生み出してくれるパートナーだと語るISSEIさん

しまやすさんが説く、AIでデザインが簡単になっても残る仕事

　メディアセッションに日本から登場したのは、デザイナーのSHIMAYASU（しまやす）さんだ。元ヤフーのデザイン責任者で、現在はWebサイトやUI・UXの制作、企業向けコンサルティングに加えて、デザイン教育にも携わる。著書に「デザインにセンスはいらない デザインの解剖図鑑」がある。

　デザインを教える仕事には原体験があるという。制作会社にいた頃、初心者に一から仕事を教え、成長した人が社員として働くようになった。そこで感謝された経験が、デザイナーを育てる活動につながっているという。誰もが最初からプロの道具を使いこなせるわけではないことを、現場で見てきた人だ。

　しまやすさんがCapCutを本格的に使うようになったのは、デザイン制作を支援する「Design Studio」の登場がきっかけだった。例えば、赤を基調にしたデザインを青に変える場合、単に色を置き換えるだけでは全体のバランスが崩れる。従来なら配色を調整しながら何案も作る必要があったが、AIなら元のデザインを基に複数のバリエーションを出し、見比べながら方向性を決められる。自分の考えを広げるための相手として使っているわけだ。

　とはいえ、制作を簡単にすることがデザインの目的ではないと、しまやすさん。

「デザインって、作ること自体よりも、どういった人の課題を解決するかが大事だと思っています。例えば切符売り場でチケットを買って電車に乗れるようにする。そのコミュニケーションを円滑にするのがデザインです。どのように作るかは、あまり本質的ではない。課題を解決することが誰にでもできるようになる、そこが民主化されるのは素晴らしいと思います」（しまやすさん）

　そんな考え方は、今後の機能への注文にも表れていた。しまやすさんが欲しいというのは、CSVのデータを読み込んでQRコードまで生成できる機能だ。実際の仕事で必要になる一連の作業を、1つのツールの中で済ませたいという。さらに、AIとのやり取りそのものが自然になり、話しかけながらその場でデザインを作れる未来も想像しているという。

しまやすさんは、AIでデザインが簡単になっても、課題を解決するという本質は変わらないと語った

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン