AIを無人島に30時間置き去りにした結果／失われた視力を補う網膜インプラント

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

やることがないAIは何をする？ 無人島に30時間置き去りにした結果

目標を与えずにバーチャルの無人島に置かれたAIエージェントは、ジャグリングの記録に挑み、条件が甘いと自ら記録を取り消してやり直した。研究者らは、こうした「遊び」が後の課題解決に役立つことを示した。ただ、本当に遊んでいるのか、疑問視する声もある。

≫ 続きはこちら

患者の8割超が再び文字を読めた、網膜インプラントの仕組み

加齢黄斑変性の「地図状萎縮」では、光を電気信号に変える網膜の視細胞が死滅し、視野の中心が見えなくなる。7月に欧州で承認されたPRIMAシステムは、カメラ付き眼鏡と網膜インプラントでその働きを肩代わりし、失われた視力を補う。

≫ 続きはこちら

「臓器が患者を待つ」時代へ？1年間保存したブタ腎臓が再び機能した

ミネソタ大学の研究チームが、ガラス化させて-150℃で保存したブタの腎臓を再加温し、再び機能させることに成功したと発表した。1年余り保存した腎臓も、再加温後すぐに尿を作り始めた。将来的に、移植の時間的制約を大きく緩和できる可能性がある。

≫ 続きはこちら

「ニューラル・ネットは読み解ける」主張、元オープンAI研究者に真意を聞く

AIの解釈可能性研究を切り開いてきたグッドファイアの研究者ニック・カマラタのブログ投稿は、AIは理解できるという「良い知らせ」として熱狂的に受け止められた。だが本人は「何もかもが良い知らせというわけではありません」と言う。主張の核心は、完全な理解が不可能ではないという点だ。

≫ 続きはこちら

毛髪や爪、視力にも影響？ GLP-1薬の気になる副作用

米国人の11％が減量目的で服用するGLP-1薬。新たな効能が次々と報告される一方、副作用がどの程度広く及ぶのかはまだ分かっていない。脱毛や爪の異常、視力喪失との関連を指摘する研究や訴訟もあるが、結果が一致しないものもある。

≫ 続きはこちら

オープンモデルは危険か？ AIの「民主化」と 安全性のジレンマ

AIモデルをオープンにすべきか否か。その立場は、AIをめぐる議論全体でどちらの側に立つかに大きく左右される。安全性を懸念する人は悪用の危険を警告し、実用性を重視する人は権力の分散を訴える。全面禁止と無秩序な公開の間で、どこに線を引くべきなのか。

≫ 続きはこちら

米国で相次ぐ原発の「出力増強」、AIの電力需要を賄えるか？

米国最大の原子力発電事業者コンステレーションが、既存の原子炉11基で1ギガワット近い出力増強を計画している。データセンター向けのクリーン電力を素早く増やす手段として注目されるが、実際にどれだけ上乗せできるのか。

≫ 続きはこちら

主張：子どものSNS禁止、抜け道を塞ぐほどネットは危険に

各国で子どものSNS利用を禁じる動きが広がる。だが年齢制限は簡単に回避でき、抜け道を塞げば子どもは安全対策の乏しいプラットフォームへ流れかねない。筆者らは、禁止ではなく、子どもにリスクをもたらす企業のデータ収集や設計を規制すべきだと主張する。

≫ 続きはこちら